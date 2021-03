Νέο έργο του Banksy κοσμεί τον τοίχο... φυλακής (Video)

Η φυλακή του Ρέντινγκ, στο Μπερκσάιρ της Αγγλίας έχει μείνει στην ιστορία, καθώς εκεί εξέτισε ποινή κάθειρξης ο Όσκαρ Ουάιλντ λόγω της σχέσης του με το Λόρδο Άλφρεντ Ντάγκλας.

Τον εξωτερικό τοίχο της πρώην φυλακής διάλεξε ο Banksy ως καμβά για την τελευταία δημόσια αστική παρέμβασή του. Στην νέα τοιχογραφία, ένας φυλακισμένος με τη γνωστή στολή με τις οριζόντιες γραμμώσεις είναι στη διαδικασία δραπέτευσης, αιωρούμενος από σεντόνια τα οποία έχει δέσει το ένα με το άλλο για να σχηματίσει σκοινί στην άκρη του οποίου κρέμεται μια παλιά γραφομηχανή.

Αν και ο καλλιτέχνης δρόμου και ακτιβιστής από το Μπρίστολ δεν έχει ακόμη διεκδικήσει την πατρότητα του έργου –συνήθως το κάνει στον λογαριασμό του στο Instagram ή στον επίσημο ιστότοπό του– ο επιμελητής Vince John είπε στο BBC ότι «μοιάζει να είναι ένας καινούργιος Banksy στη φυλακή του Ρέντινγκ ή μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω την παλιά λέξη “gaol” (όπως ήταν τότε γνωστή η εν λόγω φυλακή). Πιστεύω ότι το έργο είναι αναφορά στον Όσκαρ Ουάιλντ» πρόσθεσε. Ο Vince John, ο οποίος διευθύνει την γκαλερί «1loveart» στο Μπρίστολ περιέγραψε το έργο ως «και χιουμοριστικό και πολιτικά αιχμηρό».

Ο Ιρλανδός ποιητής και συγγραφέας έγραψε την περίφημη «The Ballad of Reading Gaol» κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του (εκείνο το διάστημα, οδήγησαν εκεί σε απαγχονισμό τον καταδικασμένο για φόνο 30χρονο Τσαρλς Τόμας Γούλντριτζ). Το ποίημα δημοσιεύθηκε με τον τίτλο «C.3.3.», αναφορά στην πτέρυγα κελιών C, επίπεδο 3, κελί 3, όπου ο Ουάιλντ παρέμεινε από το 1895 έως το 1897.

Η νέα τοιχογραφία ενδέχεται να συμβάλει στη εκκίνηση εκστρατείας για μετατροπή του κτίσματος σε ένα κτιριακό συγκρότημα τέχνης, κάτι το οποίο έχει την υποστήριξη της (Dame) Τζούντι Ντεντς και του (Sir) Κένεθ Μπράνα. Η φυλακή έπαψε να λειτουργεί το 2014, έγινε προσπάθεια πώλησής της το 2019 η οποία απέτυχε, και δόθηκε περισσότερος χρόνος να ευρεθούν επενδυτικά κεφάλαια για το πρότζεκτ.

Ενθουσιασμό εξέφρασε ο Τόμπι Ντέιβις, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Rabble Theater του Ρέντινγκ, με την άποψη να έχει χρησιμοποιήσει ο ανώνυμος καλλιτέχνης δρόμου τον εξωτερικό τοίχο της φυλακής ως καμβά. «Στα κατάλληλα χέρια, αυτή η φυλακή θα εξελίξει το Ρέντινγκ σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό» δήλωσε στο BBC. «Να τολμήσω να πω ότι μοιάζει να συμφωνεί ο Banksy».

Πηγή φωτο: YouTube