Ντύνεται γαμπρός σήμερα ο Ραγκούσης, παντρεύεται με την Μαρίνα Κοντοτόλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
O Γιάννης Ραγκούσης παντρεύεται σήμερα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως.
Ο πρώην υπουργός και η πρώην μαραθωνοδρόμος και νυν βουλευτής μετά από χρόνια σχέσης, ανεβαίνουν σήμερα (27/12) τα σκαλιά της εκκλησίας.
Κουμπάροι θα είναι οι φίλοι του ζευγαριού Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.
Ο Ραγκούσης έχει αποκτήσει 3 παιδιά από τον γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ και η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο της.
Ο γάμος θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Διαβάστε επίσης:
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε χριστουγεννιάτικη διάθεση – Οι ευχές κάτω από το στολισμένο δέντρο
Γιατί ενοχλήθηκε ο Κούβελος και αποχώρησε από τα βραβεία του ΠΣΑΤ – Τι απάντησε ο σύνδεσμος
Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου με τη σύζυγο και τα παιδιά του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.