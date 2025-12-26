Ντύνεται γαμπρός σήμερα ο Ραγκούσης, παντρεύεται με την Μαρίνα Κοντοτόλη

O Γιάννης Ραγκούσης παντρεύεται σήμερα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως.

Ο πρώην υπουργός και η πρώην μαραθωνοδρόμος και νυν βουλευτής μετά από χρόνια σχέσης, ανεβαίνουν σήμερα (27/12) τα σκαλιά της εκκλησίας.

Κουμπάροι θα είναι οι φίλοι του ζευγαριού Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Ο Ραγκούσης έχει αποκτήσει 3 παιδιά από τον γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ και η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο της.

Ο γάμος θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Διαβάστε επίσης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε χριστουγεννιάτικη διάθεση – Οι ευχές κάτω από το στολισμένο δέντρο

Γιατί ενοχλήθηκε ο Κούβελος και αποχώρησε από τα βραβεία του ΠΣΑΤ – Τι απάντησε ο σύνδεσμος

Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου με τη σύζυγο και τα παιδιά του