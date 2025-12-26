search
26.12.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

26.12.2025

Ντύνεται γαμπρός σήμερα ο Ραγκούσης, παντρεύεται με την Μαρίνα Κοντοτόλη

26.12.2025 14:17
O Γιάννης Ραγκούσης παντρεύεται σήμερα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως. 

Ο πρώην υπουργός και η πρώην μαραθωνοδρόμος και νυν βουλευτής μετά από χρόνια σχέσης, ανεβαίνουν σήμερα (27/12) τα σκαλιά της εκκλησίας.

Κουμπάροι θα είναι οι φίλοι του ζευγαριού Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Ο Ραγκούσης έχει αποκτήσει 3 παιδιά από τον γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ και η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο της.

Ο γάμος θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εις σάρκαν μίαν Ραγκούσης και Κοντοτόλη (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

«Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια» – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη

ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μόλις στο 2,1% η ανεργία – Η Μόσχα ανησυχεί για… έλλειψη εργαζομένων

ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Τα ερωτήματα για το μοιραίο Falcon 50 – Εμπλέκονται και ξένες μυστικές υπηρεσίες;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

