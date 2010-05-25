Σε μείωση της αξιολόγησής επτά τραπεζών προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης JP Morgan

Ο οίκος αξιολόγησης JP Morgan μείωσε την αξιολόγησή του για την Alpha Bank, την ΕFG Eurobank και την Εθνική από «overweight»σε «underweight», την Τράπεζα Πειραιώς από «neutral» σε «underweight» και την Τράπεζα Κύπρου από «overweight» σε «neutral».

Μείωσε ακόμη την τιμή-στόχο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στα 1,90 ευρώ από 3,50 ευρώ, δίνοντας αξιολόγηση «underweight», και την τιμή-στόχο της ATEbank στα 0,40 ευρώ από 1 ευρώ, δίνοντας αξιολόγηση «underweight».