Διάβημα από το ΥΠΕΞ στην Άγκυρα για το «Πιρι Ρέις»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«H Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις κινήσεις του “Πίρι Ρέις”», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, ξεκαθαρίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση «θα προασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».
«H Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις κινήσεις του “Πίρι Ρέις”», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, ξεκαθαρίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση «θα προασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».
Ο κ. Βενιζέλος διευκρίνισε ότι το σκάφος πλέει μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου στα διεθνή ύδατα.
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας είχε δηλώσει ότι η Αθήνα κάλεσε με διάβημά της την ‘Αγκυρα να απέχει από κάθε δραστηριότητα, που θίγει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ πρόκειται να επιδώσει ρηματική διακοίνωση.
Συμπλήρωσε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Δημ. Δρούτσας, θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου, στο Αλμάτι, στο περιθώριο της συνόδου του ΟΑΣΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.