Διάβημα από το ΥΠΕΞ στην Άγκυρα για το «Πιρι Ρέις»

«H Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις κινήσεις του “Πίρι Ρέις”», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, ξεκαθαρίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση «θα προασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ο κ. Βενιζέλος διευκρίνισε ότι το σκάφος πλέει μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου στα διεθνή ύδατα.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας είχε δηλώσει ότι η Αθήνα κάλεσε με διάβημά της την ‘Αγκυρα να απέχει από κάθε δραστηριότητα, που θίγει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ πρόκειται να επιδώσει ρηματική διακοίνωση.

Συμπλήρωσε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Δημ. Δρούτσας, θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου, στο Αλμάτι, στο περιθώριο της συνόδου του ΟΑΣΕ