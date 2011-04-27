Εκτός 250.000 εργαζόμενοι από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Έξω από το καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) θα μείνουν 250.000 εργαζόμενοι, όπως θα θεσμοθετήσει το καλοκαίρι το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η 11µελής επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Μαΐου, ώστε να γνωμοδοτήσει έως τον Ιούνιο για την υπαγωγή ή εξαίρεση εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα ΒΑΕ. Στη συνέχεια µε σχέδιο νόμου θα τεθεί σε ισχύ, από την 1η Ιουλίου 2011, η νέα λίστα η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 250.000 λιγότερους εργαζόμενους. Σημειώνεται πως το Επικαιροποιηµένο Μνημόνιο προβλέπει ότι η λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δεν θα μπορεί να περιλαμβάνει πάνω από το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας (έναντι του 30% σήμερα).

Παράλληλα, όσοι απασχολούνται σε επαγγέλματα που θα εξαιρεθούν θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στα ΒΑΕ εφόσον συμπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μέχρι τις 31/12/2015. Δηλαδή, δεν θίγονται όσοι έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα, εκ των οποίων τα 3.600 στα ΒΑΕ. Για όσους δεν θεμελιώνουν δικαίωμα θα αυξηθούν αυτόματα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, θα χάσουν επιδόματα και θα διατηρήσουν µόνο τις προσαυξήσεις που είχαν στον μισθό για όσες ημέρες ήταν ενταγμένοι στα ΒΑΕ. Όσοι εργάζονται σε επαγγέλματα που θα αποχαρακτηριστούν θα έχουν μείωση μισθών από 50 έως 250 ευρώ τον μήνα, θα επιβαρυνθούν µε 5 έτη εργασίας για να συνταξιοδοτηθούν και θα έχουν μείωση στις συντάξεις τους έως και κατά 20%.

Συγκεκριμένα, σε όσα επαγγέλματα αποχαρακτηριστούν από τα ΒΑΕ, θα υπάρξει:

1. Αύξηση των ορίων ηλικίας τουλάχιστον κατά µία πενταετία. Οι πόρτες εξόδου θα κλείσουν για όσους εργαζομένους είναι κάτω των 65 ετών. Η μόνη εναλλακτική λύση είναι η συνταξιοδότηση στο 60ό έτος της ηλικίας, µε την προϋπόθεση πως έχουν συμπληρωθεί 40 έτη ασφάλισης.

2. Μείωση των αποδοχών από 50 έως και 250 ευρώ τον μήνα, καθώς δεν θα καταβάλλεται το ειδικό επίδομα.