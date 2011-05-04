Τον Ιούλιο η νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών

Από την 1η Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ η νέα λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η οποία θα αφορά και τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Η επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι συνδικάτων και επαγγελματικών ενώσεων, ξεκίνησε την Τετάρτη τις εργασίες της προκειμένου να εξετάσει ποια επαγγέλματα θα αφαιρεθούν και ποια θα προστεθούν στη λίστα.

Μέχρι στιγμής όμως, μόνο στο ΙΚΑ υπάρχουν 520.000 εργαζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών ανήκουν 520.000 εργαζόμενοι και αντιστοιχούν στο 10% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό που με βάση το μνημόνιο δεν πρέπει να αυξηθεί.