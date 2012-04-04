Ποινική δίωξη για το οπλοστάσιο στην Λούτσα

Ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατοχή, εμπορία και λήψη όπλων και διάπραξη κακουργημάτων κατά συναυτουργία ασκήθηκαν στους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της πολυκατοικίας με τα όπλα στην Λούτσα.

Ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατοχή, εμπορία και λήψη όπλων και διάπραξη κακουργημάτων κατά συναυτουργία ασκήθηκαν στους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της πολυκατοικίας με τα όπλα στην Λούτσα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της το 2004 με εισαγωγή πυροβόλων και πολεμικών όπλων από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, με σκοπό να τα διακινήσουν εντός Ελλάδας. Το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού έφτασε σύμφωνα με την αστυνομία ταχυδρομικών από τη Γερμανία και είχε ως παραλήπτη έναν δικηγόρο από τα Σπάτα ο οποίος είχε διατελέσει και δημοτικός σύμβουλος της περιοχής.

Στην πολυκατοικία είχαν βρεθεί πακεταρισμένα σε κούτες, καλάσνικοφ, πολεμικά όπλα, πιστόλια τύπου MG -42 και ΜΡ-44 καθώς επίσης και εξαρτήματα όπλων, σφαίρες και φόρμες παραλλαγής.

Τέλος η Εισαγγελία Πρωτοδικών εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για άλλα οκτώ πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.