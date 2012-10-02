Αγωγή κατά της JPMorgan για απάτη

Αγωγή κατά της JPMorgan Chase για εξαπάτηση επενδυτών που έχασαν περισσότερα από 20 δισ. δολ. σε τίτλους που στηρίζονταν από ενυπόθηκους τίτλους τους οποίους είχε εκδώσει η Bear Stearns κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές.

Ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Eric Schneiderman, δήλωσε ότι η Bear Stearns, την οποία η JPMorgan εξαγόρασε το 2008, «διέπραξε πολυάριθμες ενέργειες εξαπάτησης και παραπλάνησης στις διαδικασίες πώλησης και προώθησης» τίτλων που στηρίζονταν από ενυπόθηκα δάνεια. Ο κ. Schneiderman απείλησε μάλιστα και άλλες τράπεζες με αντίστοιχες νομικές κινήσεις.

Η αγωγή αναφέρει ότι η Bear Stearns «συστηματικά απέτυχε να αποτιμήσει τα δάνεια» που είχαν τιτλοποιηθεί με αποτέλεσμα να περιληφθούν και δάνεια με υψηλό κίνδυνο στάσης πληρωμών, όπως έγινε στη συνέχεια με αποτέλεσμα να καταγραφούν ζημίες ύψους 20 δισ. δολ.

H JP Morgan από την πλευρά της δήλωσε ότι η εξαγορά της Bear Stearns έγινε «μέσα σε ένα σαββατοκύριακο υπό τις εντολές της κυβέρνησης των ΗΠΑ» και σημείωσε ότι η αγωγή «αφορά αποκλειστικά» τις πρακτικές της Bear Stearns.

«Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε παρόμοιες κινήσεις εναντίον και άλλων» προειδοποίησε από τη δική του πλευρά ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης.

