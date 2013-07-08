search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2013 07:32

Κόβουν τα φτερά στα φλαμίνγκο οι ζωολογικοί κήποι λόγω κόστους!

08.07.2013 07:32
Κόβουν τα φτερά στα φλαμίνγκο οι ζωολογικοί κήποι λόγω κόστους! - Media

Την μεταχείριση που δέχονται τα φλαμίνγκο από τους ζωολογικούς κήπους καταγγέλλει η οργάνωση Animal Rights με σχετική της ανακοίνωση, επισημαίνοντας πως για να μην μπορούν να διαφεύγουν τα πουλιά χρησιμοποιείται μία πρακτική γνωστή ως pioning.

Την μεταχείριση που δέχονται τα φλαμίνγκο από τους ζωολογικούς κήπους καταγγέλλει η οργάνωση Animal Rights με σχετική της ανακοίνωση, επισημαίνοντας πως για να μην μπορούν να διαφεύγουν τα πουλιά χρησιμοποιείται μία πρακτική γνωστή ως pioning.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Με κομμένα φτερά! Ξέρετε γιατί τα πανέμορφα φλαμίνγκο στο Αττικό Πάρκο δεν φεύγουν;
Δεν είναι επειδή «δεν θα βρουν καλύτερα», αλλά επειδή δεν μπορούν να πετάξουν. Και δεν μπορούν να πετάξουν  γιατί είναι ακρωτηριασμένα. Οι ζωολογικοί κήποι ακρωτηριάζουν τα πουλιά έτσι ώστε αυτά να μην μπορούν να πετάξουν, αφαιρώντας χειρουργικά το τελευταίο τμήμα της φτερούγας που αντιστοιχεί σχεδόν σε ολόκληρη την ανθρώπινη παλάμη και φιλοξενεί εντελώς απαραίτητα για την πτήση φτερά, καθιστώντας τα έτσι μονίμως ανάπηρα αφού μετά τον ακρωτηριασμό τα απαραίτητα αυτά φτερά δεν ξαναβγαίνουν ποτέ. Η πρακτική αυτή ονομάζεται pioning και είναι κάτι που ο κόσμος δεν γνωρίζει.
Ένα ακρωτηριασμένο πουλί δεν μπορεί να πετάξει και φυσικά δεν μπορεί να απελευθερωθεί ποτέ. Οι ζωολογικοί κήποι προτιμούν να ακρωτηριάζουν τα πουλιά αντί να περιφράσσουν μεγάλους χώρους, λόγω χαμηλότερου κόστους αλλά και για λόγους αισθητικής. Η απουσία περίφραξης δίνει στους επισκέπτες την αίσθηση μίας υποτιθέμενης ελευθερίας των πουλιών και επίσης τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έχουν μία πιο άμεση επαφή με τα πουλιά.
Τα φλαμίνγκο είναι αποδημητικά πουλιά που διανύουν μεγάλες αποστάσεις και πετούν έως και 600 χιλιόμετρα μέσα σε μία μέρα. Αναπτύσσουν ταχύτητες  έως 60 χιλιόμετρα την ώρα και μπορούν να φτάσουν σε μεγάλα ύψη.
Για να απογειωθεί ένα φλαμίνγκο τρέχει αρκετά βήματα χτυπώντας τα φτερά του για να πάρει φόρα, που σημαίνει ότι χρειάζονται  χώρο με αρκετές δεκάδες μέτρα μήκος. O εγκλεισμός τους σε  χώρους χωρίς το απαραίτητο μήκος  τα εμποδίζει να πάρουν τη φόρα που χρειάζονται για πετάξουν και αυτό είναι μία ακόμη πρακτική που εφαρμόζουν οι ζωολογικοί κήποι για να τα κρατούν αιχμάλωτα.
Στην Ελλάδα μπορεί να απολαύσει κάποιος τα υπέροχα αυτά πτηνά ελεύθερα σε αρκετές περιοχές και να θαυμάσει το πανέμορφο πέταγμά τους. Είναι απαράδεκτο να τα ακρωτηριάζουμε και να τα φυλακίζουμε στους ζωολογικούς κήπους».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arnold-schwarzenegger-king-conan-training
ΣΙΝΕΜΑ

«King Conan»: Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο μετά από 44 χρόνια

floridis 654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φλωρίδης καλύπτει Τζαβέλλα, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «εκτροπή»

mikroutsikos-new
MEDIA

Ανδρέας Μικρούτσικος: Δεν θα γυρνούσα στην τηλεόραση, αν δεν είχα πάθει την καταστροφή

Sotirelis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αναθεώρηση των μηδαμινών προσδοκιών – Μία συνολική αποτίμηση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας

katrinis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης για τα patriot: Ο πρωθυπουργός στο συνέδριο πανηγύριζε για τις πρωτοβουλίες του και δύο μέρες μετά τα απέσυρε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:12
arnold-schwarzenegger-king-conan-training
ΣΙΝΕΜΑ

«King Conan»: Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο μετά από 44 χρόνια

floridis 654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φλωρίδης καλύπτει Τζαβέλλα, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «εκτροπή»

mikroutsikos-new
MEDIA

Ανδρέας Μικρούτσικος: Δεν θα γυρνούσα στην τηλεόραση, αν δεν είχα πάθει την καταστροφή

1 / 3