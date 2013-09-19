Βαριά «καμπάνα» 1 δισ. στην JP Morgan

Πρόστιμο ύψους 920 εκατ. δολαρίων επέβαλαν οι αμερικανικές και οι βρετανικές ρυθμιστικές αρχές στην αμερικανική επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase & Co για τις ενέργειές της που συνδέονται με τις επενδυτικές ζημιές που κατέγραψε το 2012.



Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η Φέντεραλ Ριζέρβ και η βρετανική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών απήγγειλαν κατηγορίες στην εταιρεία για ελλιπείς ελέγχους στα τεράστια στοιχήματα που είχαν γίνει στο επενδυτικό τμήμα και τα οποία της κόστισαν τελικά περισσότερα από 6 δισ. δολάρια.



Οι ζημιές των 6,2 δισ. δολαρίων που αποκαλύφθηκαν είχαν αποτέλεσμα να απαγγελθούν κατηγορίες σε δύο πρώην χρηματιστές της τράπεζας αυτή την εβδομάδα και να αποχωρήσουν τουλάχιστον τέσσερα κορυφαία στελέχη της, ενώ επέφεραν σημαντικό πλήγμα στη φήμη του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζέιμι Ντίμον.



Τα πρόστιμα για το σκάνδαλο, που είχε γίνει γνωστό με την ονομασία "Η Φάλαινα του Λονδίνου", περιλαμβάνουν 300 εκατ. δολάρια τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν στην ομοσπονδιακή υπηρεσία η οποία είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία και τον έλεγχο των τραπεζών, 200 εκατ. δολάρια καταβλητέα στην ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, 200 εκατ. στην επιτροπής κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και 137,6 εκατ. λίρες (219,74 εκατ. δολάρια) στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς της Βρετανίας.



Το πρόστιμο των 920 εκατ. δολαρίων είναι ένα από τα μεγαλύτερα που επιβάλλονται στην τράπεζα για μία μόνο χρηματιστηριακή συναλλαγή της.



Πρόστιμα και για παράνομες χρεώσεις σε πιστωτικές κάρτες



Επιπλέον η JPMorgan Chase καταδικάστηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 80 εκατ. δολαρίων από δύο ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα των ΗΠΑ, διότι είχε υιοθετήσει παράνομες πρακτικές στις πιστωτικές της κάρτες, ενώ της επιβλήθηκε επίσης να καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 309 εκατ. δολαρίων σε πελάτες της οι οποίοι υπέστησαν ζημίες.