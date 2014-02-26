Η κυβέρνηση της Βραζιλίας χαρίζει 100.000.000 προφυλακτικά ενόψει καρναβαλιού

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Περίπου 100.000.000 προφυλακτικά θα διανείμει δωρεάν η κυβέρνηση της Βραζιλίας ενόψει του αποκριάτικου καρναβαλιού αλλά και του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με στόχο την πρόληψη του AIDS.
Περίπου 100.000.000 προφυλακτικά θα διανείμει δωρεάν η κυβέρνηση της Βραζιλίας ενόψει του αποκριάτικου καρναβαλιού αλλά και του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με στόχο την πρόληψη του AIDS.
Την καμπάνια διοργανώνει το υπουργείο Υγείας της χώρας το οποίο έχει δημιουργήσει μεταξύ άλλων και διαφημιστικά σποτ για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο με κεντρικό σλόγκαν «Εάν υπάρχει γιορτή, μεγάλη η μικρή γιορτή, πρέπει να πάτε σ' αυτήν με προφυλακτικό».
Στο καρναβάλι του 2013 ωστόσο η κυβέρνηση είχε μοιράσει δωρεάν 610.000.000 προφυλακτικά.
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