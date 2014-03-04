Το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στον Πειραιά

Στο αγκυροβόλιο του Πειραιά κατέπλευσαν το πρωί της Τρίτης δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία, στο πλαίσιο προγραμματισμένης εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Πρόκειται για τα αεροπλανοφόρα «USS George H. W. Bush» και το «USS Philippine Sea» που αναμένεται να αποπλεύσουν την Παρασκευή.



Όσον αφορά συγκεκριμένα το «USS George H. W. Bush», πρόκειται για το πιο σύγχρονο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών.



Όπως είχε ανακοινώσει το αμερικανικό Πεντάγωνο από τις 16 Φεβρουαρίου, το αεροπλανοφόρο «USS George H W Bush» που ναυπηγήθηκε το 2009, θα υποστηρίξει επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, και σε περιοχές της Αφρικής.



Το «USS George H W Bush» κόστισε στο αμερικανικό Δημόσιο 6,2 δισ. δολάρια. Είναι «σπίτι» για στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να φτάσει τα 6.000 άτομα και έχει μήκος σχεδόν 333 μέτρα.



Μπορεί να κινείται επί 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό και μπορεί να πιάσει ταχύτητα 30 κόμβων!



Από το αεροπλανοφόρο έχουν δυνατότητα άμεσης προσνήωσης και απονήωσης οχτώ μοίρες μαχητικών.