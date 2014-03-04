search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 14:15
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2014 07:47

Το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στον Πειραιά

04.03.2014 07:47
Το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στον Πειραιά - Media

Στο αγκυροβόλιο του Πειραιά κατέπλευσαν το πρωί της Τρίτης δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία, στο πλαίσιο προγραμματισμένης εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Στο αγκυροβόλιο του Πειραιά κατέπλευσαν το πρωί της Τρίτης δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία, στο πλαίσιο προγραμματισμένης εθιμοτυπικής επίσκεψης.
 
Πρόκειται για τα αεροπλανοφόρα «USS George H. W. Bush» και το «USS Philippine Sea» που αναμένεται να αποπλεύσουν την Παρασκευή.
 
Όσον αφορά συγκεκριμένα το «USS George H. W. Bush», πρόκειται για το πιο σύγχρονο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
 
Όπως είχε ανακοινώσει το αμερικανικό Πεντάγωνο από τις 16 Φεβρουαρίου, το αεροπλανοφόρο «USS George H W Bush» που ναυπηγήθηκε το 2009, θα υποστηρίξει επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, και σε περιοχές της Αφρικής.
 
Το «USS George H W Bush» κόστισε στο αμερικανικό Δημόσιο 6,2 δισ. δολάρια. Είναι «σπίτι» για στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να φτάσει τα 6.000 άτομα και έχει μήκος σχεδόν 333 μέτρα.
 
Μπορεί να κινείται επί 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό και μπορεί να πιάσει ταχύτητα 30 κόμβων!
 
Από το αεροπλανοφόρο έχουν δυνατότητα άμεσης προσνήωσης και απονήωσης οχτώ μοίρες μαχητικών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rocky_2702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Rocky»: Ο Sylvester Stallone φέρνει στο φως τις εξαντλητικές πρόβες στο ρινγκ για την επίτευξη ρεαλιστικών σκηνών (videos)

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» του Παντελή Φλατσούση στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Πρώτες Φωτογραφίες

TP_greece_logo
ADVERTORIAL

Η TP Greece αναλαμβάνει διευρυμένο ρόλο στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη

von_der_leyen_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν προχωρά στην μερική εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur παρακάμπτωντας το Ευρωκοινοβούλιο

neadertal-homo-sapiens
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πώς η σεξουαλική ζωή Νεάντερταλ και Homo Sapiens «έφθασε» στο DNA μας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

arnaoutoglou-grigoris-new
LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν ντρέπεστε ρε αλήτες; Λίγο τσίπα δεν έχετε;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 14:13
rocky_2702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Rocky»: Ο Sylvester Stallone φέρνει στο φως τις εξαντλητικές πρόβες στο ρινγκ για την επίτευξη ρεαλιστικών σκηνών (videos)

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» του Παντελή Φλατσούση στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Πρώτες Φωτογραφίες

TP_greece_logo
ADVERTORIAL

Η TP Greece αναλαμβάνει διευρυμένο ρόλο στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη

1 / 3