Καταψηφίζει το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό η Πιπιλή

Αποφασισμένη να καταψηφίσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον αιγιαλό εμφανίστηκε, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Βήμα 99,5», η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή.



Όπως είπε, πρόκειται για ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο, το οποίο επιβραβεύει τους παρανομούντες με την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, ενώ ανοίγει και το δρόμο για την καταστροφή των παραλιών με τις διατάξεις περί εμπορικής εκμετάλλευσης.