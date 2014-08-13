Τα πάντα για τη μαστογραφία : Απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα των γυναικών

Η μαστογραφία είναι μία ακτινολογική εξέταση αποκλειστικά και μόνο για την απεικόνιση του περιεχομένου του στήθους,με αποτέλεσμα να παραχθεί – αποτυπωθεί –μία μαυρόασπρη εικόνα του εσωτερικού των μαστών.

Οι περισσότερες γυναίκες έχουν πολλές απορίες και ερωτήματα γι’ αυτή την εξέταση. Ζητήσαμε από τον Ευάγγελο Φιλόπουλο, χειρουργό, Διευθυντή Κλινικής Μαστού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» να απαντήσει στα συνηθέστερα ερωτήματα των γυναικών.

