Με ποινές φυλάκισης θα τιμωρεί το ντόπινγκ η Γερμανία

Με αυστηρές ποινές θα βρίσκονται σύντομα αντιμέτωποι οι επαγγελματίες αθλητές στη Γερμανία. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει «ηχηρές καμπάνες» ακόμα και για γιατρούς ή άτομα που προμηθεύουν αθλητές με αναβολικά.



(Αναδημοσίευση από dw.de)

Τα ψέματα και οι υπεκφυγές τελείωσαν. Η γερμανική κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στη χρήση αναβολικών ουσιών. Πρώτον χορηγεί για το 2015 περισσότερα χρήματα στην NADA, την Εθνική Υπηρεσία Κατά του Ντόπινγκ, με στόχο την διεύρυνση των ελέγχων και δεύτερον καταθέτει μέσα στους επόμενες μήνες νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο που προβλέπει αυστηρότατες ποινές σε χρήστες, γιατρούς ή ακόμα και προμηθευτές αναβολικών ουσιών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι και 3 χρόνια, ενώ για την προμήθεια ανηλίκων ή το συστηματικό ντόπινγκ ομάδων ποινή φυλάκισης μέχρι και 10 χρόνια. Ενδιαφέρον έχει ότι οι υποθέσεις ντόπινγκ δεν θα εκδικάζονται εφεξής μόνο σε αθλητικά δικαστήρια, αλλά και από την τακτική δικαιοσύνη. Στην ουσία προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης αναβολικών, ενώ τιμωρείται άνευ όρων η κατοχή τους. Με την ψήφιση του νόμου την άνοιξη του 2015 ανοίγει ο δρόμος για μια αποτελεσματική καταπολέμηση του ντόπινγκ. Στόχος του είναι να δράσει αποτρεπτικά.

Θετικές είναι ως επί το πλείστον οι αντιδράσεις του αθλητικού κόσμου στη Γερμανία. Ο μάνατζερ της Εθνικής Γερμανίας Όλιβερ Μπίρχοφ δήλωσε: «Στηρίζω την όλη προσπάθεια με την προϋπόθεση ότι το ζήτημα θα αντιμετωπίζεται με την δέουσα σοβαρότητα. Η χρήση αναβολικών δεν είναι πταίσμα. Θεωρώ ότι μόνο με αυστηρές ποινές θα διασφαλίσουμε έναν καθαρό αθλητισμό».

Νόμος αποκλειστικά για επαγγελματίες

Από την πλευρά της η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ακόντιο το 2013 Κριστίνα Όμπεργκφελ είναι επιφυλακτική απέναντι στο νομοσχέδιο: «Εννοείται ότι η χρήση αναβολικών συνιστά αδίκημα. Διατηρώ όμως τις αμφιβολίες μου όταν ένας αθλητής φυλακίζεται για αναβολικά όπως ένας βιαστής ή κάποιος που σκότωσε έναν άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το νέο νομοσχέδιο να δρα αποτρεπτικά. Και αυτό ακριβώς αναμένουμε από το νέο νόμο».

Το νομοσχέδιο αφορά ωστόσο μόνο τους επαγγελματίες αθλητές. Μόνο όποιος έχει «σημαντικά έσοδα» ως αθλητής θα διώκεται ποινικά για τη χρήση αναβολικών. Στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται επομένως οι περίπου 7.000 επαγγελματίες αθλητές στη Γερμανία. Οι ερασιτέχνες εξαιρούνται διότι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο απουσιάζει η οικονομική διάσταση της απάτης σε βάρος των συναγωνιζομένων. Όπως όλα δείχνουν είναι εξαιρετικά δύσκολο οι αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και έτσι ο νομοθέτης προτίμησε να περιορίσει το νέο νόμο στον επαγγελματικό αθλητισμό. Πάντως ο πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου Στίβου, Κλέμενς Πρόκοπ, είναι πεπεισμένος ότι το νέο νομοσχέδιο συνιστά «τεράστιο βήμα για την καταπολέμηση της χρήσης αναβολικών στη Γερμανία».