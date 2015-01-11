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11.01.2015 07:42

57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο στο Πακιστάν

11.01.2015 07:42
57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο στο Πακιστάν - Media

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Τουλάχιστον πενήντα επτά άνθρωποι μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν συγκρούστηκαν μετωπικά ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό μεταφοράς υγρών καυσίμων στο νότιο Πακιστάν.

Τουλάχιστον πενήντα επτά άνθρωποι μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν συγκρούστηκαν μετωπικά ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό μεταφοράς υγρών καυσίμων στο νότιο Πακιστάν, ανακοίνωσε η αστυνομία και νοσοκομειακές πηγές.

«Δεχτήκαμε περισσότερα από 57 πτώματα, αλλά ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί επειδή πολλά από τα θύματα είναι εντελώς απανθρακωμένα και τα σώματα τους είναι κολλημένα το ένα με το άλλο», δήλωσε ο δρ Ιμί Τζαμαλί του νοσοκομείου Τζινάχ στο Καράτσι. Ο αρχικός πρόχειρος απολογισμός των αστυνομικών αρχών ανέφερε ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον 30.

Το δυστύχημα έγινε την Κυριακή το πρωί τοπική ώρα στα προάστια του Καράτσι που είναι η εμπορική πρωτεύουσα του Πακιστάν και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Το λεωφορείο μόλις είχε αναχωρήσει από το Καράτσι με προορισμό την πόλη Σικαρπούρ 370 χιλιόμετρα βορειότερα.

«Το λεωφορείο που μετέφερε πενήντα άτομα συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες το λεωφορείο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες, πρόσθεσε ο ίδιος. Αρκετοί επιβάτες κατάφεραν να σωθούν από τις φλόγες πηδώντας από τα παράθυρα, είπε ένας άλλος αστυνομικός.

Το Πακιστάν έχει κάκιστο ρεκόρ θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία προκαλούνται στο επικίνδυνο οδικό δίκτυο, στην κακή κατάσταση των οχημάτων και στην απερισκεψία των οδηγών.

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