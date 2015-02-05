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05.02.2015 06:52

Απίστευτο! 755 δολάρια κοστίζει στη Βενεζουέλα ένα κουτί… προφυλακτικά

05.02.2015 06:52
Απίστευτο! 755 δολάρια κοστίζει στη Βενεζουέλα ένα κουτί… προφυλακτικά - Media

Σαν να μην τους έφταναν οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως ζάχαρη, φάρμακα, κοτόπουλο, γάλα και άλλα αγαθά, οι Βενεζουελάνοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο είδος προσβολής της αξιοπρέπειάς τους

Σαν να μην τους έφταναν οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως ζάχαρη, φάρμακα, κοτόπουλο, γάλα και άλλα αγαθά, οι Βενεζουελάνοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο είδος προσβολής της αξιοπρέπειάς τους: τα προφυλακτικά είναι δυσεύρετα και, όταν τα βρίσκουν, δεν έχουν τα χρήματα για να τα αγοράσουν.
 
Η κατάσταση της χώρας είναι τόσο απελπιστική που τώρα πρέπει να στηνόμαστε στην ουρά ακόμη και για να κάνουμε σεξ, δηλώνει στο Bloomberg ο 31χρονος διαφημιστής Γιονάταν Μοντίγια. «Εκεί έχουμε φτάσει».
 
Το κατρακύλισμα της τιμής του βαρελιού του πετρελαίου και τα οικονομικά προβλήματα της χώρας έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στην χώρα αναγκάζοντας τον πρόεδρο της λατινοαμερικανικής χώρας να έχει ξεκινήσει αλλεπάλληλες επαφές στην Ασία προκειμένου να προσελκύσει χρηματοδότηση.
 
Ακόμη όμως κι αυτοί που καταφέρνουν να βρουν το πολυπόθητο κουτάκι, δεν έχουν τα χρήματα για να το αγοράσουν: η τιμή του μπορεί να φτάνει και τα 755 δολάρια, ποσό απαγορευτικό για τους φτωχούς Βενεζουελάνους.
 
Η έλλειψη στα προφυλακτικά πέρα από ζήτημα αξιοπρέπειας για τους κατοίκους ενέχει και έναν θανάσιμο κίνδυνο δεδομένου ότι η Βενεζουέλα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Νότια Αμερική σε κρούσματα HIV και εφηβικής εγκυμοσύνης. Η άμβλωση είναι παράνομη στη χώρα.
 
«Χωρίς προφυλακτικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», λέει ο Γιόναταν Ροντρίγκεζ, γενικός διευθυντής της ΜΚΟ Stop VIH. «Η έλλειψη απειλεί όλα τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή ανά τη χώρα».

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