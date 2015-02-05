Απίστευτο! 755 δολάρια κοστίζει στη Βενεζουέλα ένα κουτί… προφυλακτικά

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σαν να μην τους έφταναν οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως ζάχαρη, φάρμακα, κοτόπουλο, γάλα και άλλα αγαθά, οι Βενεζουελάνοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο είδος προσβολής της αξιοπρέπειάς τους

Σαν να μην τους έφταναν οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως ζάχαρη, φάρμακα, κοτόπουλο, γάλα και άλλα αγαθά, οι Βενεζουελάνοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο είδος προσβολής της αξιοπρέπειάς τους: τα προφυλακτικά είναι δυσεύρετα και, όταν τα βρίσκουν, δεν έχουν τα χρήματα για να τα αγοράσουν.



Η κατάσταση της χώρας είναι τόσο απελπιστική που τώρα πρέπει να στηνόμαστε στην ουρά ακόμη και για να κάνουμε σεξ, δηλώνει στο Bloomberg ο 31χρονος διαφημιστής Γιονάταν Μοντίγια. «Εκεί έχουμε φτάσει».



Το κατρακύλισμα της τιμής του βαρελιού του πετρελαίου και τα οικονομικά προβλήματα της χώρας έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στην χώρα αναγκάζοντας τον πρόεδρο της λατινοαμερικανικής χώρας να έχει ξεκινήσει αλλεπάλληλες επαφές στην Ασία προκειμένου να προσελκύσει χρηματοδότηση.



Ακόμη όμως κι αυτοί που καταφέρνουν να βρουν το πολυπόθητο κουτάκι, δεν έχουν τα χρήματα για να το αγοράσουν: η τιμή του μπορεί να φτάνει και τα 755 δολάρια, ποσό απαγορευτικό για τους φτωχούς Βενεζουελάνους.



Η έλλειψη στα προφυλακτικά πέρα από ζήτημα αξιοπρέπειας για τους κατοίκους ενέχει και έναν θανάσιμο κίνδυνο δεδομένου ότι η Βενεζουέλα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Νότια Αμερική σε κρούσματα HIV και εφηβικής εγκυμοσύνης. Η άμβλωση είναι παράνομη στη χώρα.



«Χωρίς προφυλακτικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», λέει ο Γιόναταν Ροντρίγκεζ, γενικός διευθυντής της ΜΚΟ Stop VIH. «Η έλλειψη απειλεί όλα τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή ανά τη χώρα».