search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.02.2015 08:35

JP Morgan: Εκροές 3 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες λίγο πριν τη συμφωνία της Παρασκευής

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ αποσύρθηκαν συνολικά την προηγούμενη εβδομάδα από τις ελληνικές τράπεζες, λίγο πριν τη συμφωνία παράτασης της δανειακής σύμβασης με τους Ευρωπαίους πιστωτές, όπως εκτιμά η JP Morgan.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ αποσύρθηκαν συνολικά την προηγούμενη εβδομάδα από τις ελληνικές τράπεζες, λίγο πριν τη συμφωνία παράτασης της δανειακής σύμβασης με τους Ευρωπαίους πιστωτές, όπως εκτιμά η JP Morgan, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
 
Το θέμα των καταθέσεων στην κυριολεξία «καίει» το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι το τελευταίο τρίμηνο και πιο συγκεκριμένα μετά την επίσπευση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, τον Δεκέμβριο του 2014, έχουν γίνει εκροές καταθέσεων ύψους 20-22 δισ. ευρώ.
 
Σύμφωνα με τη JP Morgan, οι συνολικές εκροές από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα μπορεί να αγγίζουν ακόμη και τα επίπεδα των 25 δισ. ευρώ.
 
Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο οίκος εκτιμά ότι, η αύξηση κατά 50% των εκροών σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα έμεναν χωρίς επαρκή αποθέματα για την έκδοση νέων δανείων μέσα σε 8 εβδομάδες, αντί για 14, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση.
 
Ο διεθνής οίκος βασίζει τις εκτιμήσεις του υπολογίζοντας ότι από τα 108 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα από την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα 85 δισ. και, κατά συνέπεια, απομένουν περίπου 23 δισ. ευρώ.
 
Οι εκροές κορυφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι εκροές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανώτατες τραπεζικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, ενώ, σύμφωνα με άλλο υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος, άλλο 1 δισ. «σήκωσαν» οι καταθέτες την Παρασκευή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3