Στην Μπιενάλε της Αθήνας το ECF Πριγκίπισσα Margriet Award

Tο European Cultural Foundation απένειμε το ECF Πριγκίπισσα Margriet Award για τον Πολιτισμό, για το έτος 2015, σε δύο πολιτιστικά ιδρύματα, την Μπιενάλε της Αθήνας και το Visual Culture Research Center στην Ουκρανία.

Tο European Cultural Foundation απένειμε το βραβείο ECF Πριγκίπισσα Margriet Award για τον Πολιτισμό, για το έτος 2015, σε δύο πολιτιστικά ιδρύματα, την Μπιενάλε της Αθήνας και το Visual Culture Research Center στην Ουκρανία.

Οικοδέσποινα της τελετής βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη το απόγευμα και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Καλών Τεχνών BOZAR των Βρυξελλών, ήταν η διευθύντρια του ECF, Katherine Watson. Την βράβευση παρακολούθησαν πάνω από 350 διεθνείς προσκεκλημένοι.

Οι βραβευθέντες έλαβαν το βραβείο από την πριγκίπισσα Margriet της Ολλανδίας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος του ECF, πριγκίπισσα Laurentien της Ολλανδίας.

«Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο πολιτισμός –και το κάνει- είναι να φωτίζει τα σημαντικά ζητήματα, να φέρνει στο προσκήνιο διαφορετικές οπτικές, γνώμες, και προσλήψεις των γεγονότων και των προβλημάτων που υπάρχουν, να φτάνει στην καρδιά των ζητημάτων και να εμπνέει δημιουργικές λύσεις», είπε στην ομιλία της η πριγκίπισσα Laurentien.

Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Frans Timmermans, Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε: «Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη σήμερα είναι το γεγονός ότι όλοι είμαστε εξαιρετικοί στο να μιλάμε αλλά όχι στο να ακούμε».

Η διεθνής επιτροπή, η οποία περιλάμβανε τον διευθυντή της Tate Modern Chris Dercon και τη διευθύντρια του Columbia Global Centers Programme στην Τουρκία Rana Zincir Celal – επαίνεσαν τους φετινούς νικητές, η επιλογή των οποίων προέκυψε από λίστα που συγκροτήθηκε από ειδικούς προερχόμενους από όλη την Ευρώπη.

«Όσο διαφορετικές κι αν είναι οι δύο βραβευόμενες πρωτοβουλίες, αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένα κοινό νήμα που διατρέχει τη δουλειά τους, το ίδιο νήμα που συνδέει τους στόχους τους με τους στόχους του Βραβείου» σημείωσε η επιτροπή. «Και δεν είναι άλλο από την ικανότητά τους να κατακτούν τη δημόσια σφαίρα, να τη μετουσιώνουν σε κάτι νέο, σε ένα νέο χώρο ζωτικής σημασίας για την πολιτιστική έκφραση και την άσκηση πολιτικής κριτικής».