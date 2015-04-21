Το ΚΘΒΕ διαψεύδει τα περί παραίτησης του Γιάννη Βούρου

Διαψεύδει κατηγορηματικά το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδος την είδηση περί παραίτησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του, κ. Γιάννη Βούρου.
Στην ανακοίνωση, που εξεδόθη σήμερα το απόγευμα, ο κ. Βούρος υπογραμμίζει πως «πρόκειται περί φημών που διασκορπίζουν αυτοί που επιθυμούν να δουν το ΚΘΒΕ εντελώς ακέφαλο προκειμένου να προχωρήσουν στο τελικό τους σχέδιο που είναι η οριστική συρρίκνωση του Οργανισμού. Στη πρώτη γραμμή μάχης των εργαζομένων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος έχω καταταγεί εδώ και δύο χρόνια και παραμένω αποδεδειγμένα μάχιμος».
