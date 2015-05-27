Η Τζέσικα Λανγκ επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ

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Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέσικα Λανγκ θα επιστρέψει στο Μπρόντγουεϊ, όπου θα πρωταγωνιστήσει στο κλασικό έργο του Ευγένιου Ο’ Νιλ «Το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα».

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέσικα Λανγκ θα επιστρέψει στο Μπρόντγουεϊ, όπου θα πρωταγωνιστήσει στο κλασικό έργο του Ευγένιου Ο’ Νιλ «Το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα», όπως ανακοίνωσε η θεατρική ομάδα Roundabout Theatre Company.

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η Λανγκ θα εμφανιστεί στο Μπρόντγουεϊ: η 66χρονη ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε δύο έργα του μεγάλου Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Τενεσί Ουίλιαμς– το 2005 στον «Γυάλινο Κόσμο» και το 1992 στο «Λεωφορείο ο πόθος».

Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν στις 19 Απριλίου, ανακοίνωσε η θεατρική ομάδα.

Στο σχεδόν αυτοβιογραφικό του έργο, ο Ευγένιος Ο’ Νιλ αφηγείται τη δραματική ιστορία μιας οικογένειας, καθώς τα μέλη της παλεύουν με τους προσωπικούς τους δαίμονες (ανάμεσά τους ο εθισμός σε ναρκωτικά) κατά τη διάρκεια μιας μοιραίας μέρας των αρχών του 20ού αιώνα.

Η Λανγκ θα υποδύεται την εθισμένη στα ναρκωτικά μητέρα της οικογένειας Μέρι Τάιρον, έναν ρόλο που ερμήνευσε το 2000 στο Λονδίνο και για τον οποίο προτάθηκε για το θεατρικό Βραβείο Ολίβιε.

Συμπρωταγωνιστής της θα είναι ο 65χρονος Ιρλανδός ηθοποιός Γκάμπριελ Μπερν, βραβευμένος με Έμμυ και Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο του ψυχοθεραπευτή στην τηλεοπτική σειρά «In treatment» (Μαθήματα Ψυχολογίας).

Η Λανγκ έχει βραβευτεί με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Μπλε Ουρανός» το 1994 και Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Τούτσι» το 1983 στο πλευρό του Ντάστιν Χόφμαν.