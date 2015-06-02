Καμμένος: «Γιγάντιο αεροπλανοφόρο» η Κρήτη – «Έτοιμοι να διευκολύνουμε το ΝΑΤΟ κατά της τρομοκρατίας»

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να διευκολύνει το ΝΑΤΟ στη «μάχη κατά της τρομοκρατίας» εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, από τη Σούδα.

Χαρακτήρισε μάλιστα την Κρήτη ένα κομβικά τοποθετημένο «γιγάντιο αεροπλανοφόρο» που αποτελεί αιχμή του δόρατος του δυτικού κόσμου έναντι ενός διευρυνόμενου πεδίου αστάθειας, που περικλείει όλο και εντονότερα την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

Ο Πάνος Καμμένος σχολίασε ότι “η τρομοκρατία παραμένει η σημαντικότερη απειλή της διεθνούς κοινότητας, ενώ η κατάλυση των κρατικών δομών και η αδυναμία των κρατών να διαχειριστούν και να περιορίσουν στο εσωτερικό τους τα προβλήματα και τις διενέξεις, οδηγούν σε διάχυση των συγκρούσεων και περιφερειακή αποσταθεροποίηση”.

Εξαιτίας αυτών των παρατεταμένων συγκρούσεων και κρίσεων, των δημογραφικών τάσεων και των περιβαλλοντολογικών αλλαγών, οι Νότιες χώρες της Ευρώπης αναλαμβάνουν το υπέρογκο και δυσανάλογο βάρος της διαχείρισης των μεγάλων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Κάθε νύχτα στο Αιγαίο, στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγεται μία μάχη για τη διάσωση της ζωής μεταναστών, αλλά και μία μάχη για την αποφυγή εισόδου στη χώρα -και παράλληλα στην Ευρώπη και τη Συμμαχία- εξτρεμιστικών στοιχείων και τρομοκρατών, που θα χρησιμοποιήσουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ως προκάλυμμα για να περάσουν στη Δύση”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Η θαλασσιά ασφάλεια, συνεπώς, αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας, που επιδρά τόσο στην οικονομία και την ευημερία μας, όσο και στην εθνική και συλλογική ασφάλεια”, επισήμανε.

Παρατήρησε δε, ότι “η Διεθνής Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συνεργασίας μεταξύ κράτη-μέλη και διεθνών εταίρων. Αν θέλουμε να ζούμε με ασφάλεια, σε ένα κόσμο ειρηνικό, αν θέλουμε να έχουμε ένα «Rules Based International System» θα πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τις Διεθνείς Συνθήκες”, πρόσθεσε.

Παράλληλα κάλεσε το ΝΑΤΟ να αναδιατάξει την πολιτική του στη Νότια Πτέρυγά του, εκεί που οι κίνδυνοι είναι πλέον συγκεκριμένοι και να μη δείχνουμε εμμονές σε υπερβολικούς και διογκωμένους κινδύνους του Βόρειου τομέα” και επανέλαβε την ετοιμότητα της χώρας “να διευκολύνουμε τις δυνάμεις της Συμμαχίας, ώστε να αναπτύξουν τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, και να ασφαλίσουμε τους ενεργειακούς διαύλους και τον ενεργειακό εφοδιασμό”.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι “η μείωση της εξάρτησής της Ευρώπης ενεργειακά από τρίτες χώρες, αποτελεί και πρέπει να αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτικό, αναπτυξιακό και οικονομικό στόχο” και αναφέρθηκε στις συνεργασίες της Ελλάδας με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

“Αυτές οι περιφερειακές συνεργασίες δεν στρέφονται εναντίον ουδενός και δεν δημιουργούν ανταγωνισμούς. Έχουν, όμως, μια βασική στρατηγική. Να φέρουν ισορροπία, σταθερότητα στην περιοχή. Να χρησιμοποιήσουν το ενεργειακό αγαθό, τις ενεργειακές πηγές, τους ενεργειακούς δρόμους ως παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κοινωνιών και όχι ως αιτία δημιουργίας εντάσεων και πολέμου”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι “ακόμη και σήμερα, με τα τόσα δημοσιονομικά προβλήματα, η Ελλάδα αποτελεί βασικό πυλώνα και αξιόπιστο εταίρο του δυτικού κόσμου και του ευρωατλαντικού συστήματος ασφαλείας. Διαθέτουμε ισχυρό αμυντικό σύστημα και αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες αποτελούν παράγοντα σταθερότητας, ισχύος και αποτροπής στην περιοχή”, κατέληξε.

Το κύριο θέμα του φετινού συνεδρίου του ΚΕΝΑΠ, που διεξάγεται από 2 έως 4 Ιουνίου 2015, είναι οι παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις ενεργειακής ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ στις εργασίες του συμμετέχουν Ακαδημαϊκοί και Ανώτατοι Αξιωματικοί από κράτη-μέλη της Συμμαχίας και χώρες Εταίρους.

Ο Πάνος Καμμένος επισκέφθηκε τα αεροσκάφη επιφυλακής της 343 Mοίρας, την V Μεραρχίας Κρητών και το Ναύσταθμο Κρήτης.

Τον υπουργό εθνικής Άμυνας συνόδευαν ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Χρήστος Βαίτσης και ο βουλευτής Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κώστας Δαμαβολίτης.