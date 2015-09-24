search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 21:28
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web

24.09.2015 07:04

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο με στόχο την απλοποίηση του συστήματος και προοδευτικότερη φορολογία

ΥΠΟΙΚ: Δεν συσχετίζεται η μη καταβολή της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ με απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων

Αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί αλλά οι διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο υπουργείο Οικονομικών για την μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος με στόχο την απλοποίηση του ισχύοντος συστήματος και την αύξηση της αποδοτικότητάς του σε έσοδα για τα κρατικά ταμεία.

 

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο το Νοέμβριο και σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών ήδη βρίσκεται η πρόταση για την φορολόγηση όλων των κατηγοριών εισοδήματος με μία ενιαία φορολογική κλίμακα.

Σήμερα με διαφορετική φορολογική κλίμακα αντιμετωπίζονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις σε σχέση με τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών ή τα εισοδήματα από ενοίκια.

Η χθεσινή δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη ήταν χαρακτηριστική για τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς της ηγεσίας του οικονομικού επιτελείου.

“Η αναθεώρηση του φόρου εισοδήματος έχει στόχο να γίνει πιο προοδευτικός, να απαλειφθούν οι εξαιρέσεις που είναι άδικες ή παλιές και ξεπερασμένες και να ξαναδούμε το θέμα της διαφοράς των φορολογικών συντελεστών με βάση την πηγή του εισοδήματος που νομίζουμε ότι έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη απώλεια εσόδων”, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός δίνοντας το στίγμα των αλλαγών που έρχονται στη φορολογία εισοδήματος.

Σήμερα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για το εισόδημα τους φορολογούνται με μία κλίμακα τριών εισοδηματικών κλιμακίων και τριών συντελεστών. Για φορολογητέο εισόδημα ως 25.000 ευρώ ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου είναι 22%, για το τμήμα του εισοδήματος από 25.001 ως 42.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 32% και για το υπερβάλλον είναι 42%.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να αποκτήσει η κλίμακα προοδευτικότερο χαρακτήρα. Δηλαδή να αυξηθούν τα κλιμάκια και οι συντελεστές ώστε να διαφοροποιείται περισσότερο η φορολογική επιβάρυνση ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Παράλληλα η συμφωνία με τους πιστωτές προβλέπει την ενσωμάτωση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στο φόρο εισοδήματος γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρξει και αύξηση των φορολογικών συντελεστών από ένα ύψος εισοδήματος και πάνω. Υπενθυμίζεται ότι για το 2015 η επαναφορά της μειωμένης κατά 30% έκτακτης εισφοράς ίσχυσε για τα εισοδήματα από 30.000 ευρώ, επίπεδο που μπορεί να λειτουργήσει ως όριο και για τις επερχόμενες αλλαγές στο φόρο εισοδήματος.

Σε ότι αφορά τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται σήμερα ως εξής: Για εισόδημα ως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 11%, ενώ για υψηλότερο εισόδημα ο συντελεστής ανεβαίνει στο 33%. Στο μνημόνιο πάντως προβλέπεται αύξηση των φορολογικών συντελεστών από το 11% στο 15% και από το 33% στο 35% κάτι που δεν αποκλείεται να μεταβληθεί και η αύξηση να επέλθει μέσω της ενσωμάτωσης της κλίμακας των ενοικίων στην ενιαία κλίμακας φορολογίας.

Παράλληλα, η κλίμακα φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπει σήμερα φορολογικό συντελεστή 26% για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και για 33% για το υπερβάλλον. Ειδικότερα για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 50% και μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ εισόδημα.

Στο πλαίσιο των αλλαγών αναμένεται να αντιμετωπισθεί και η δέσμευση που έχει αναληφθεί με το μνημόνιο για αύξηση του συντελεστή φορολογίας των αγροτών από το 13% στο 20% για το 2016 και στο 26% για το 2017.

 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 21:25
