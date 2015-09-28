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28.09.2015 12:38

Στραγγάλισε την κόρη του επειδή έκλεβε προφυλακτικά! (Photos)

28.09.2015 12:38
Στραγγάλισε την κόρη του επειδή έκλεβε προφυλακτικά! (Photos) - Media

«Έγκλημα τιμής» ισχυρίστηκε ότι ήταν ο φόνος της κόρης του ο 51χρονος μουσουλμάνος Ασαντούλα Καν από το Πακιστάν, προσθέτοντας ότι «ατίμασε την οικογένειά της» επειδή η νεαρή κοπέλα σύναψε προγαμιαίες σχέσεις με έναν άνδρα που δεν ενέκρινε ο ίδιος.

 

«Έγκλημα τιμής» ισχυρίστηκε ότι ήταν ο φόνος της κόρης του ο 51χρονος μουσουλμάνος Ασαντούλα Καν από το Πακιστάν, προσθέτοντας ότι «ατίμασε την οικογένειά της» επειδή η νεαρή κοπέλα σύναψε προγαμιαίες σχέσεις με έναν άνδρα που δεν ενέκρινε ο ίδιος.

Ο 51χρονος που ζει στη Γερμανία ομολόγησε ότι στραγγάλισε την 19χρονη κόρη του όταν έμαθε από την αστυνομία ότι έκλεβε προφυλακτικά από ένα κατάστημα για να κάνει σεξ με τον κρυφό εραστή της.

Μετά τη δολοφονία, ο Καν και η 41χρονη σύζυγός του, Σαζία, έντυσαν τη σορό της κόρης τους και τη μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους σε ένα χαντάκι.

Η 41χρονη δήλωσε ότι ήταν κι εκείνη θύμα κακοποίησης του 51χρονου και αναγκάστηκε να τον βοηθήσει φοβούμενη για τη ζωή της.

Την κατάθεση της 41χρονης μητέρας διαψεύδει, η μικρότερη κόρη, Νίντα, η οποία είναι 14 ετών και έκανε λόγο για χρόνια κακομεταχείριση εκείνης και της νεκρής αδερφής της και από τους δύο γονείς τους. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι γονείς της επιθυμούσαν να παντρέψουν την αδερφή της με έναν γαμπρό από το Πακιστάν.

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