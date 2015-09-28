Στραγγάλισε την κόρη του επειδή έκλεβε προφυλακτικά! (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Έγκλημα τιμής» ισχυρίστηκε ότι ήταν ο φόνος της κόρης του ο 51χρονος μουσουλμάνος Ασαντούλα Καν από το Πακιστάν, προσθέτοντας ότι «ατίμασε την οικογένειά της» επειδή η νεαρή κοπέλα σύναψε προγαμιαίες σχέσεις με έναν άνδρα που δεν ενέκρινε ο ίδιος.

«Έγκλημα τιμής» ισχυρίστηκε ότι ήταν ο φόνος της κόρης του ο 51χρονος μουσουλμάνος Ασαντούλα Καν από το Πακιστάν, προσθέτοντας ότι «ατίμασε την οικογένειά της» επειδή η νεαρή κοπέλα σύναψε προγαμιαίες σχέσεις με έναν άνδρα που δεν ενέκρινε ο ίδιος.

Ο 51χρονος που ζει στη Γερμανία ομολόγησε ότι στραγγάλισε την 19χρονη κόρη του όταν έμαθε από την αστυνομία ότι έκλεβε προφυλακτικά από ένα κατάστημα για να κάνει σεξ με τον κρυφό εραστή της.

Μετά τη δολοφονία, ο Καν και η 41χρονη σύζυγός του, Σαζία, έντυσαν τη σορό της κόρης τους και τη μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους σε ένα χαντάκι.

Η 41χρονη δήλωσε ότι ήταν κι εκείνη θύμα κακοποίησης του 51χρονου και αναγκάστηκε να τον βοηθήσει φοβούμενη για τη ζωή της.

Την κατάθεση της 41χρονης μητέρας διαψεύδει, η μικρότερη κόρη, Νίντα, η οποία είναι 14 ετών και έκανε λόγο για χρόνια κακομεταχείριση εκείνης και της νεκρής αδερφής της και από τους δύο γονείς τους. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι γονείς της επιθυμούσαν να παντρέψουν την αδερφή της με έναν γαμπρό από το Πακιστάν.