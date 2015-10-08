search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:54
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2015 06:35

Ντοπέ βρέθηκε ο Αντέμι της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο ματς με την Άρσεναλ

Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε ο Άριαν Αντέμι. Ο 24χρονος μέσος της Ντιναμό Ζάγκρεμπ βρέθηκε ντοπέ μετά το ματς με την Άρσεναλ, όπου η ομάδα του επιβλήθηκε με 2-1. 

 

Η Ντιναμό επιβεβαίωσε το περιστατικό με επίσημη ανακοίνωση που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της. 
Η συγκεκριμένη ιστορία αφορά και τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. 

Σύμφωνα με τους Κροάτες δημοσιογράφους η Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεν απειλείται με αφαίρεση βαθμών, παρά μόνον αν βρεθεί και άλλος ποδοσφαιριστής της θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ. Αν ο Αντέμι είναι ο μοναδικός, τότε θα τιμωρηθεί μόνο ο ίδιος και μάλιστα με ποινή που μπορεί να αγγίξει τα δύο χρόνια αποκλεισμού. 

Η ανακοίνωση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ:

«Γνωστά έγιναν τα αποτελέσματα του ντόπινγκ κοντρόλ που έγινε έπειτα από την αναμέτρηση της ομάδας μας με την Άρσεναλ, στην πρώτη αγωνιστική της φάσης του Champions League, τα οποία έδειξαν πως ο παίκτης μας, Άριαν Αντέμι, βρέθηκε θετικός.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, η Ντιναμό δεν μπορεί να σχολιάσει το οτιδήποτε μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα και του δεύτερου δείγματος.
Οι παίκτες μας εδώ και πολλά χρόνια, έπειτα από αγώνες Ευρώπης αλλά και πρωταθλήματος, συχνά περνούν από έλεγχο ντόπινγκ και ποτέ δεν είχε υπάρξει ανάλογο φαινόμενο, οπότε πρέπει να πούμε πως μένουμε έκπληκτοι από το αποτέλεσμα.
Ο Άριαν Αντέμι πέρασε από έλεγχο έξι φορές τον περασμένο χρόνο και κάθε φορά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Επίσης, παίκτες της ομάδας έχουν περάσει από έλεγχο της UEFA αλλά και του αντι-ντόπινγκ της Κροατίας και κάθε φορά όλοι ήταν αρνητικοί.
Όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος θα ενημερώσουμε το κοινό και τους οπαδούς μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polemos iran israil – new
aekPaok (1) (1)
leontaridis11
nigeria ekklisia
PIROSVESTIKI_FILE
Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakwsta karamanlis skrekas
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
Hormuz
tsipras_chatzinikolaou_0304_1460-820_new
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

polemos iran israil – new
aekPaok (1) (1)
leontaridis11
