Ντοπέ βρέθηκε ο Αντέμι της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο ματς με την Άρσεναλ

Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε ο Άριαν Αντέμι. Ο 24χρονος μέσος της Ντιναμό Ζάγκρεμπ βρέθηκε ντοπέ μετά το ματς με την Άρσεναλ, όπου η ομάδα του επιβλήθηκε με 2-1.

Η Ντιναμό επιβεβαίωσε το περιστατικό με επίσημη ανακοίνωση που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της.

Η συγκεκριμένη ιστορία αφορά και τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με τους Κροάτες δημοσιογράφους η Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεν απειλείται με αφαίρεση βαθμών, παρά μόνον αν βρεθεί και άλλος ποδοσφαιριστής της θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ. Αν ο Αντέμι είναι ο μοναδικός, τότε θα τιμωρηθεί μόνο ο ίδιος και μάλιστα με ποινή που μπορεί να αγγίξει τα δύο χρόνια αποκλεισμού.

Η ανακοίνωση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ:

«Γνωστά έγιναν τα αποτελέσματα του ντόπινγκ κοντρόλ που έγινε έπειτα από την αναμέτρηση της ομάδας μας με την Άρσεναλ, στην πρώτη αγωνιστική της φάσης του Champions League, τα οποία έδειξαν πως ο παίκτης μας, Άριαν Αντέμι, βρέθηκε θετικός.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, η Ντιναμό δεν μπορεί να σχολιάσει το οτιδήποτε μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα και του δεύτερου δείγματος.

Οι παίκτες μας εδώ και πολλά χρόνια, έπειτα από αγώνες Ευρώπης αλλά και πρωταθλήματος, συχνά περνούν από έλεγχο ντόπινγκ και ποτέ δεν είχε υπάρξει ανάλογο φαινόμενο, οπότε πρέπει να πούμε πως μένουμε έκπληκτοι από το αποτέλεσμα.

Ο Άριαν Αντέμι πέρασε από έλεγχο έξι φορές τον περασμένο χρόνο και κάθε φορά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Επίσης, παίκτες της ομάδας έχουν περάσει από έλεγχο της UEFA αλλά και του αντι-ντόπινγκ της Κροατίας και κάθε φορά όλοι ήταν αρνητικοί.

Όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος θα ενημερώσουμε το κοινό και τους οπαδούς μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας».