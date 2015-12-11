Αυτός είναι μεγαλέμπορος όπλων – προμηθευτής της Χεζμπολάχ που συνελήφθη στην Αθήνα (Photos)

Φωτογραφίες από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διέμενε στο κέντρο της Αθήνας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο 49χρονος Αμερικανός λαθρέμπορος όπλων R.G., λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του το πρωί της Τρίτης από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου».

Φωτογραφίες από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διέμενε στο κέντρο της Αθήνας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο 49χρονος Αμερικανός λαθρέμπορος όπλων R.G., λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του το πρωί της Τρίτης από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου».

Στον λογαριασμό του στον μέσο κοινωνικής δικτύωσης, συπεριλαμβάνονταν και φωτογραφίες με συγγνεικά του πρόσωπο, καθώς και με ανήλικους συγγενείς, ηλικίας κάτων των 14 ετών, οι οποίοι παρουσιάζονται με στρατιωτικές στολές και όπλα, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Ωστόσο, στο προφίλ του στο Linkedin εμφανίζεται ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας C.M.E. με έδρα το Αμμάν της Ιορδανίας και γράφει ότι πρόκειται για μία αξιόπιστη εταιρία που προσφέρει τα πάντα. Από συμβουλές επικοινωνίας, κρέμες περιποίησης προσώπου, βιολογικά προϊόντα, μέχρι συστήματα ασφαλείας.

Η CIA ήξερε

Η CIA ήξερε ότι ο 49χρονος προμήθευε με βαρύ οπλισμό (πυραύλους και οπλοπολυβόλα) ένοπλες οργανώσεις της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», για τη σύλληψή του στην Αθήνα, τα στελέχη της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η γνωστή NSA, παρουσιάστηκαν ως «ικανοί πωλητές» σύγχρονων οπλικών συστημάτων, δελεάζοντας τον 49χρονο λαθρέμπορο όπλων. Εκείνος ενδιαφέρθηκε για τη «δοκιμαστική» αγοραπωλησία επιθετικών τυφεκίων Μ-4 με διόπτρες, για ελεύθερους σκοπευτές, αξίας περίπου 250.000 ευρώ, προκειμένου να τα εξάγει -όπως έλεγε- στο Ιράκ. Οι διαπραγματεύσεις γίνονταν με Αμερικανό αξιωματούχο που τον είχε πείσει ότι είναι λαθρέμπορος όπλων.

Η πρώτη επαφή φαίνεται να έγινε το καλοκαίρι του 2014, με τον 49χρονο να ισχυρίζεται ότι οι χρηματοδότες του είχαν έδρα τη Βηρυτό, και ο οπλισμός θα κατέληγε στο Ιράκ. Συναντήθηκαν τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς σε καφετέρια του κέντρου της Αθήνας, με σκοπό την αγοραπωλησία των πολεμικών τυφεκίων με τις διόπτρες. Ακολούθησε νέα συνάντησή τους την άνοιξη του 2015, και στις 5 Δεκεμβρίου ήρθε για την παραλαβή του πολεμικού υλικού.