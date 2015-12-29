Πρόστιμο 5000$ σε Ιάπωνα που έριχνε «λέιζερ» σε αμερικανικά ελικόπτερα πάνω από το σπίτι του

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Οι συνεχείς πτήσεις αμερικανικών ελικοπτέρων πάνω από το σπίτι του, ανάγκασαν έναν 56χρονο Ιάπωνα να πάρει τα πράγματα στα χέρια του.

Οι συνεχείς πτήσεις αμερικανικών ελικοπτέρων πάνω από το σπίτι του, ανάγκασαν έναν 56χρονο Ιάπωνα να πάρει τα πράγματα στα χέρια του.

Αφού απηύδησε, έστρεψε ένα άκακο λέιζερ σε ελικόπτερο που βρισκόταν μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του στην πόλη Τζινοβαν, στην Οκινάουα.

Οι Αμερικανοί πεζοναύτες είδαν το λέιζερ και το χαρακτήρισαν ως «απειλή» με αποτέλεσμα να σταματήσουν τις ασκήσεις.

Ωστόσο το περιστατικό ερευνήθηκε περαιτέρω και ο 56χρονος καταδικάστηκε σε πρόστιμο 5.000 δολλαρίων.

Σε κάθε περίπτωση, τα περιστατικά με λέιζερ έχουν πολλαπλασιαστεί σε πολλές βάσεις των Αμερικανών σε όλη την Ιαπωνία.

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 50.000 στρατιώτες στην Ιαπωνία, από το 1945. Η Ιαπωνία βρισκόταν υπό αμερικανική κατοχή μέχρι το 1972.