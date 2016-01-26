26.01.2016 10:03

Η ζάχαρη είναι τόσο εθιστική όσο η κοκαΐνη

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε για εθισμούς στα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τον καφέ, αλλά ένας από τους πιο διαδεδομένους μοντέρνους εθισμούς, αφορά την εξάρτησή μας από τη ζάχαρη.

 

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε για εθισμούς στα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τον καφέ, αλλά ένας από τους πιο διαδεδομένους μοντέρνους εθισμούς, αφορά την εξάρτησή μας από τη ζάχαρη, αναφέρουν ειδικοί διατροφολόγοι που μίλησαν στη Daily Mail.

Έρευνες που έγιναν σε ποντίκια έδειξαν ότι η ζάχαρη προκαλεί εθισμό. Οι επιστήμονες διαχειρίστηκαν τα ποσοστά ζάχαρης που κατανάλωναν τα πειραματόζωα και διαπίστωσαν ότι οι συμπεριφορές ήταν παρόμοιες με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Μάλιστα Γάλλοι ερευνητές, διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που ήταν εθισμένα στην κοκαΐνη, επέλεξαν τη ζάχαρη αντί της κοκαΐνης.

Τέτοιες έρευνες είναι δύσκολο να διεξαχθούν σε ανθρώπους, αλλά οι ερευνητές, μελέτησαν τις αντιδράσεις του εγκεφάλου όταν πρόσφεραν στα άτομα που εξέταζαν γλυκά milkshakes ενεργοποιούσαν τα ίδια εγκεφαλικά κέντρα.

Η ζάχαρη λένε οι ερευνητές, όπως και κάθε προϊόν που προκαλεί εθισμό, αυξάνει τον εθισμό όσο αυξάνονται οι ποσότητες που καταναλώνουμε.

Το θετικό είναι ότι όσο χάνουμε κιλά αυτοί οι υποδοχείς περιορίζονται και αυτό εξηγεί γιατί κάποιοι μπαίνουν πιο εύκολα σε ένα καθοδικό σπιράλ απώλειας κιλών.

Η ζάχαρη συμπεριλαμβάνεται πλεόν στα επιβλαβή για την υγεία προϊόντα, όπως το αλκοόλ και ο καπνός καθώς συμβάλει στην ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2, καρδιολογικά προβλήματα και κάποιους τύπους καρκίνου. Κόβοντας την ζάχαρη ίσως είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος για την υγεία του, καταλήγει το δημοσίευμα.

