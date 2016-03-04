Τέσσερα τεράστια αρσενικά λιοντάρια κατασπαράζουν ένα βουβάλι μπροστά στα μάτια τουριστών (Video)

«Μην κουνηθείτε και δεν θα μας πειράξουν εμάς» ακούγεται ψιθυριστά η φωνή μέσα στο τζιπ των τουριστών σαφάρι. Μπροστά τους 4 αρσενικά λιοντάρια ορμάνε σε ένα βουβάλι.

«Μην κουνηθείτε και δεν θα μας πειράξουν εμάς» ακούγεται ψιθυριστά η φωνή μέσα στο τζιπ των τουριστών σαφάρι. Μπροστά τους 4 αρσενικά λιοντάρια ορμάνε σε ένα βουβάλι.

Οι επισκέπτες του Εθνικού πάρκου Κρούγκερ στη Νότια Αφρική απολάμβαναν το σαφάρι τους μέσα στο τζίπ τους. Ο οδηγός τους εξηγούσε διάφορα πράγματα για τη ζωή των άγριων ζώων. Ξαφνικά το τζιπ «κοκαλώνει». Στα δεξιά τους σε απόσταση αναπνοής, δυο βουβάλια μάχονται για τη ζωή τους.

Το ένα φεύγει το δεύτερο όμως δεν είναι τόσο τυχερό. Δυο λιοντάρια το προλαβαίνουν και το ρίχνουν κάτω. Το αίμα, η έξαψη του κυνηγιού και η πείνα τα έχει κάνει εξαιρετικά επιθετικά. Ακόμη και οι τουρίστες μέσα στο τζιπ, που τρόπον τινά είναι προστατευμένοι μπορεί να κινδυνεύσουν.

«Μην κουνηθείτε και δεν θα μας πειράξουν» ακούγεται μια φωνή να ψιθυρίζει μέσα στο τζιπ. Τα δυο λιοντάρια κατασπαράζουν ζωντανό το βουβάλι. Ξαφνικά έρχεται και ένα τρίτο και συμμετέχει στο τσιμπούσι.

Και έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα έρχεται και ένα τέταρτο αρσενικό λιοντάρι. Το βουβάλι δεν έχει πλέον καμία ελπίδα. Και όλα αυτά λίγα μέτρα από το όχημα. Ξαφνικά ένα από τα λιοντάρια φαίνεται πως δεν πεινάει πολύ, ή βαριέται. Παρατάει το θύμα και περπατάει προς το τζιπ.

Όλοι οι επιβάτες κρατάνε ακόμη την αναπνοή τους. Και ενώ τα άλλα λιοντάρια τρώνε το βουβάλι, το τέταρτο ξαπλώνει νωχελικά σαν μια τεράστια γάτα δίπλα από το όχημα.