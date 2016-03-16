16.03.2016 09:42

Άμπερ Ρόουζ: Κανείς δεν λέει “πρώην στρίπερ” τον Τσάνινγκ Τέιτουμ

Στην αντεπίθεση πέρασε η Άμπερ Ρόουζ επικρίνοντας όλους όσοι την αποκαλούν υποτιμητικά «πρώην στρίπερ», χωρίς να υπολογίζουν τις προσπάθειες που κάνει στην υποκριτική και χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ότι πολλοί άντρες, που είναι πλέον διάσημοι, ξεκίνησαν την καριέρα τους κάνοντας στριπτίζ.

 

Η Ρόουζ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι στα 18 της χρόνια εργαζόταν ως στριπτιζέζ πριν ξεκινήσει το μόντελινγκ, ενώ πλέον ασχολείται και με την υποκριτική και τον φεμινιστικό ακτιβισμό.

Η 32χρονη ηθοποιός και μοντέλο, ως ακτιβίστρια ασχολείται ενεργά με την σεξουαλική βία, την ενοχοποίηση των θυμάτων, τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, την ανισότητα των φύλων και πέρσι διοργάνωσε την εκδήλωση «slut walk», όπου χιλιάδες γυναίκες βγήκαν στους δρόμους του Λος Άντζελες για να μιλήσουν για την διαπόμπευση που δέχονται οι γυναίκες που εργάζονται σε οίκους ανοχής, κάτι που δεν απέφυγε και η ίδια όταν εμφανίστηκε να μιλήσει σε ενημερωτικές εκπομπές για το ζήτημα.

«Κανένας δεν δίνει σημασία το ότι ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ήταν στρίπερ. Είναι πλέον ένας καθιερωμένος ηθοποιός που συμμετέχει στα πάρτι του Vanity Fair και τα Όσκαρ. Αλλά για μένα, δεν έχει σημασία πόσο έχω προχωρήσει στη ζωή μου, βλέπουν μόνο το παρελθόν μου και αναφέρονται στο πρόσωπο μου ως «πρώην στριπτιζέζ». Κανείς δεν λέει “πρώην στρίπερ” τον Τσάνινγκ Τέιτουμ ή “πρώην εργαζόμενος στα McDonald’s”, τον Μπραντ Πιτ. Κανείς δεν το κάνει αυτό για τους άνδρες», είπε.

 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

