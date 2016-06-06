Δυο λιονταράκια σώθηκαν από τη θηριωδία του τσίρκου και πέθαναν σε καταφύγιο από αλλαντίαση

Είναι μια τοξίνη που συνήθως δεν είναι θανατηφόρα για τα αιλουροειδή. Η Ραπουνζέλ και ο Κάρα, όμως δεν τα κατάφεραν.

Δύο από τα λιοντάρια που διασώθηκαν από τσίρκα στην Κολομβία τον περασμένο Απρίλιο και μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στη Νότια Αφρική πέθαναν από αλλαντίαση, ανακοίνωσε σήμερα στον ιστότοπό της η οργάνωση που τα είχε φροντίσει και τους είχε βρει το νέο τους σπίτι.

Η οργάνωση ADI (Διεθνείς Υπερασπιστές των Ζώων) ανέφερε ότι τα λιοντάρια πέθαναν από μια τοξίνη που συνήθως δεν είναι θανατηφόρα για τα αιλουροειδή. Άλλα λιοντάρια που εκτέθηκαν στην τοξίνη αυτή ανταποκρίνονται θετικά στη θεραπεία.

“Με μεγάλη θλίψη, το Καταφύγιο Αιλουροειδών Εμόγια και η ADI ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ραπουνζέλ και του Κάλα, των δύο από τα 33 λιοντάρια που είχαν διασωθεί από τσίρκα στη Νότια Αμερική”, ανέφερε η ADI.

Τα 33 λιοντάρια μεταφέρθηκαν στο ιδιωτικό καταφύγιο, έκτασης 50.000 στρεμμάτων, τον Απρίλιο. Τα 24 από αυτά προέρχονταν από τσίρκα στο Περού ενώ τα υπόλοιπα εννέα δόθηκαν εθελοντικά στην οργάνωση από ένα τσίρκο της Κολομβίας. Και οι δύο αυτές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση άγριων ζώων στα τσίρκα.

Τα λιοντάρια αυτά δεν είναι δυνατόν να επιζήσουν στην άγρια φύση καθώς σε πολλά από αυτά είχαν βγάλει τα νύχια ή τα δόντια για να μην είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους του τσίρκου. Το ένα είναι σχεδόν τυφλό ενώ ένα δεύτερο έχει χάσει το ένα μάτι του.

Τέσσερα λιοντάρια μεταφέρθηκαν πρόσφατα σε κτηνιατρική κλινική καθώς παρουσίασαν συμπτώματα αλλαντίασης. Τα δύο ανάρρωσαν και έχουν ήδη επιστρέψει στο καταφύγιο.