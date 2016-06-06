Φορτσάρει για το 4ο Όσκαρ ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις – Ετοιμάζει συνεργασία με τον Πολ Τόμας Άντερσον

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις και ο Πολ Τόμας Άντερσον μπορεί να προχωρήσουν σε μία μεγάλη επανένωση στην ασημένια οθόνη, αυτή τη φορά σε μία ταινία για τον κόσμο της μόδας.

Αν και ακόμα δεν έχει κλείσει η οριστική συμφωνία, πηγές που επικαλείται το περιοδικό Variety, υποστηρίζουν ότι ο Ντέι-Λιούις βρίσκεται σε συνομιλίες για να συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη Τόμας Άντερσον, ο οποίος τον οδήγησε στην κατάκτηση του Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Θα χυθεί αίμα».

Ο Άντερσον επανειλημμένος έχει αρνηθεί να σχολιάσει τις φήμες.

Ο Ντέι-Λιούις που έχει να κάνει ταινία από τον «Λίνκολν» το 2012, σύμφωνα με το περιοδικό, εδώ και καιρό έχει συνδεθεί με το εν λόγω εγχείρημα, ενώ ο Άντερσον εργάζεται πάνω στο σενάριο και βρίσκεται στην αναζήτηση νέων ηθοποιών από την Ανατολική Ευρώπη για τους δεύτερους ρόλους.

Την παραγωγή και χρηματοδότηση της άτιτλης, μέχρι τώρα ταινίας, έχει αναλάβει η Μέγκαν Έλισον, από την Annapurna Pictures. Η ταινία θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950 στη Νέα Υόρκη και θα αναφέρεται στη βιομηχανία της μόδας, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Ο Ντέι-Λιούις που κέρδισε το τρίτο του Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Λίνκολν» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, διατηρεί χαμηλό προφίλ την τελευταία δεκαετία. Πριν από την ταινία «Λίνκολν», ο ηθοποιός έκανε ένα διάλλειμα τριών χρόνων μετά την ταινία «Nine» του Ρομπ Μάρσαλ, το 2009.

Ο Άντερσον σκηνοθέτησε πρόσφατα τα μουσικά βίντεο του μουσικού συγκροτήματος Radiohead και της τραγουδίστριας Τζοάνα Νιούσομ, καθώς και το ντοκιμαντέρ «Junun», το οποίο δείχνει τη συνεργασία μεταξύ των Radiohead, του κιθαρίστα Τζόνι Γκρίνγουντ και του συνθέτη Shye Ben Tzur. Ο Γκρίνγουντ είναι ο συνθέτης των τριών τελευταίων ταινιών του Άντερσον.