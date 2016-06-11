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11.06.2016 11:01

Κώστας Βουτσάς: Κρατήσαμε σπέρμα και για 2ο παιδί

11.06.2016 11:01
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«Θα είμαι μέσα στην αίθουσα τοκετού» δηλώνει ο Κώστας Βουτσάς, ο οποίος αποκαλύπτει ότι μαζί με τη σύζυγό του, Αλίκη Κατσαβού -που σε έναν μήνα θα φέρει στον κόσμο το 4ο παιδί του- κράτησαν σπέρμα και για 2ο παιδί.

 

 

«Θα είμαι μέσα στην αίθουσα τοκετού» δηλώνει ο Κώστας Βουτσάς, ο οποίος αποκαλύπτει ότι μαζί με τη σύζυγό του, Αλίκη Κατσαβού -που σε έναν μήνα θα φέρει στον κόσμο το 4ο παιδί του- κράτησαν σπέρμα και για 2ο παιδί.

Μιλώντας στο Secret της εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ο αγαπημένος ηθοποιός δηλώνει πως έχει πολλή αγωνία για τον ερχομό του παιδιού τους που αναμένεται στις 20 Ιουλίου και τονίζει ότι «αυτό το παιδί και η εγγονή μου θα μου δώσουν πολλά χρόνια ζωής».

«Εχω τρεις κόρες και τον Άνθιμο Ανανιάδη που τον μεγάλωσα από 4 ετών. Αλλά τώρα θα έχω έναν δικό μου γιο, που θα λέγεται Φοίβος Βούτσας, και τον περιμένω πώς και πώς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Θα είμαι στην αίθουσα τοκετού για να το κρατήσω αμέσως στην αγκαλιά μου»

Ο Κώστας Βουτσάς θεωρεί αυτονόητο το να βρίσκεται στην αίθουσα τοκετού. «Σε όλα τα παιδιά μου ήμουν μέσα στην αίθουσα τοκετού. Θα είμαι εκεί για να το δω να βγαίνει και να το κρατήσω αμέσως στην αγκαλιά μου. Θέλω να ζήσω όλη τη γέννα. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να βλέπεις ένα παιδί να βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του. Το λέω και ανατριχιάζω».

Μάλιστα αποκαλύπτει τα σχέδια του ίδιου και της συζύγου του να αποκτήσουν και άλλο παιδί:  «Ναι, είναι στα σχέδιά μας. Θα δούμε. Εχουμε κρατήσει σπέρμα στο ψυγείο για το ενδεχόμενο να κάνουμε και δεύτερο παιδί με εξωσωματική. Αυτό το παιδί το ήθελα πολύ, δεν το έκανα τυχαία. Είναι άλλη μια ψυχούλα, που θα τη λατρεύουμε».

Πηγή: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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