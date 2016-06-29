Ακροδεξιοί ψάχνουν «μετανάστες» στο δάσος του Σέργουντ, βρίσκουν μόνο δεντρόσπιτα (όχι του Ρομπέν των Δασών…)

Βρετανοί ακροδεξιοί, μέλη της ξενοφοβικής οργάνωσης «Πρώτα η Βρετανία» (με την οποία είχε σχέσεις και ο δολοφόνος της Τζο Κοξ) οργάνωσαν επιχείρηση εκδίωξης «επικινδύνων μεταναστών» από το δάσος του Σέργουντ, το μυθικό καταφύγιο του Ρομπέν των Δασών. Ωστόσο, η όλη επιχείρηση κατέληξε σε απόλυτο φιάσκο.

Σύμφωνα με τον Independent, η οργάνωση διένειμε φυλλάδια, τα οποία ανέφεραν ότι «μέσα στο δάσος του Σέργουντ μετανάστες έχουν στήσει παράνομη καταυλισμό και έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Παρατηρείται διατάραξη της τάξης, σκουπίδια παντού, κομμένα δέντρα. […] Μας λένε ότι έχουν μαχαίρια και ότι έχουν απειλήσει ντόπιους».

Ωστόσο, η επιχείρηση απομάκρυνσης των «μεταναστών» από το δάσος είχε φαρσικά αποτελέσματα, αφού η ομάδα των μελών της οργάνωσης δεν βρήκε κανέναν παράνομο καταυλισμό, παρά μόνο μερικά δεντρόσπιτα και αιώρες που είχαν εγκαταστήσει στο δάσος έφηβοι της περιοχής. Μάλιστα, παρά το θόρυβο που επιχείρησε να προκαλέσει στην περιοχή η οργάνωση, δεν παρέσχε καμία απόδειξη για τους ισχυρισμούς της.