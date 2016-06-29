ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:06
29.06.2016 14:53

Ακροδεξιοί ψάχνουν «μετανάστες» στο δάσος του Σέργουντ, βρίσκουν μόνο δεντρόσπιτα (όχι του Ρομπέν των Δασών…)

Βρετανοί ακροδεξιοί, μέλη της ξενοφοβικής οργάνωσης «Πρώτα η Βρετανία» (με την οποία είχε σχέσεις και ο δολοφόνος της Τζο Κοξ) οργάνωσαν επιχείρηση εκδίωξης «επικινδύνων μεταναστών» από το δάσος του Σέργουντ, το μυθικό καταφύγιο του Ρομπέν των Δασών. Ωστόσο, η όλη επιχείρηση κατέληξε σε απόλυτο φιάσκο.
 
Σύμφωνα με τον Independent, η οργάνωση διένειμε φυλλάδια, τα οποία ανέφεραν ότι «μέσα στο δάσος του Σέργουντ μετανάστες έχουν στήσει παράνομη καταυλισμό και έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Παρατηρείται διατάραξη της τάξης, σκουπίδια παντού, κομμένα δέντρα. […] Μας λένε ότι έχουν μαχαίρια και ότι έχουν απειλήσει ντόπιους».
 
Ωστόσο, η επιχείρηση απομάκρυνσης των «μεταναστών» από το δάσος είχε φαρσικά αποτελέσματα, αφού η ομάδα των μελών της οργάνωσης δεν βρήκε κανέναν παράνομο καταυλισμό, παρά μόνο μερικά δεντρόσπιτα και αιώρες που είχαν εγκαταστήσει στο δάσος έφηβοι της περιοχής. Μάλιστα, παρά το θόρυβο που επιχείρησε να προκαλέσει στην περιοχή η οργάνωση, δεν παρέσχε καμία απόδειξη για τους ισχυρισμούς της.
Σφαγή στον Λίβανο παρά την εκεχειρία: Εκατοντάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Χτυπούν διασώστες, επιδρομές σε νοσοκομεία

Η Βαλένθια θα απαπαγορεύσει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο, αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο VIP box για να τον εμποδίσουν να μπει

Γιάννης Στουρνάρας: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ενεργειακή ασφάλεια – Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ για την πορεία διάθεσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Βούλτεψη πόζαρε με μπλουζάκι των Metallica: «Τώρα μπορείτε να βγάλετε κανονική φωτογραφία»

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

