ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:44
05.07.2016 05:30

Ινδονησία: Βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχτηκε μπροστά από αστυνομικό σταθμό

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας που επέβαινε σε μοτοσικλέτα επιτέθηκε σήμερα κατά αστυνομικού σταθμού στην πόλη Σόλο. Από την επίθεση σκοτώθηκε ο βομβιστής, ενώ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

 

«Έφτασε στην αυλή του σταθμού με μία μοτοσικλέτα κι ανατινάχτηκε» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπόι Ραφλί Αμάρ, στον τηλεοπτικό σταθμό MetroTV.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Τζόκο Γουιντόντο, που κατάγεται από το Σόλο και έχει διατελέσει δήμαρχος της πόλης, διέταξε την αστυνομία να προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων που ενδεχόμενα σχετίζονται με το βομβιστή αυτοκτονίας.

«Έχω ζητήσει από τον αρχηγό της αστυνομίας να εξαρθρώσει το τρομοκρατικό δίκτυο και να εντοπίσει ποιος ήταν ο δράστης της επίθεσης. Ελπίζω ότι οι κάτοικοι της πόλης θα παραμείνουν ψύχραιμοι και ήρεμοι κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών. Δεν υπάρχει λόγος να προκληθεί φόβος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ινδονησίας.

Οι αστυνομικές αρχές της Ινδονησίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, από τον περασμένο Ιανουάριο όταν το Ισλαμικό Κράτος πραγματοποίησε επίθεση στην Τζακάρτα, με συνέπεια το θάνατο τεσσάρων ατόμων, ενώ σκοτώθηκαν και οι τέσσερις τζιχαντιστές που έκαναν την επίθεση.

