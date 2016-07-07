Η JPMorgan Chase μπορεί να αναγκαστεί να μεταφέρει χιλιάδες υπαλλήλους εκτός Βρετανίας ελέω Brexit

Η JPMorgan Chase θα μπορούσε να αναγκαστεί να μεταφέρει χιλιάδες υπαλλήλους της εκτός της Βρετανίας εάν η χώρα χάσει το αυτόματο δικαίωμά της να πουλά χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ψήφο της Βρετανίας υπέρ του Brexit, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Τζέιμι Ντίμον σε ιταλική εφημερίδα.

Αυτή τη στιγμή, οι τράπεζες που έχουν την έδρα τους στη Μεγάλη Βρετανία μπορούν να πωλούν ελεύθερα τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ στο πλαίσιο ενός μηχανισμού ‘διαβατηρίου’ (passporting) που θεωρείται το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για τις χρηματοοικονομικές εταιρίες. Μετά την ψήφο της Βρετανίας υπέρ του Brexit, αυτό έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση.

«Το βασικό θέμα είναι ο ‘κανόνας διαβατηρίου’ που έχουμε στο Λονδίνο και μας επιτρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Ντίμον στην εφημερίδα Il Sole 24 Ore.

«Ωστόσο, εάν η ΕΕ επιβάλει νέους όρους στη Βρετανία… το χειρότερο σενάριο είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε κάποιες χιλιάδες εργαζομένους σε άλλα τμήματα στην ευρωζώνη», δήλωσε ο Ντίμον.

Η JPMorgan έχει 16.000 εργαζομένους στη Βρετανία ενώ τα ευρωπαϊκά κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Λονδίνο.