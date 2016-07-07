ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:11
07.07.2016 08:51

Η JPMorgan Chase μπορεί να αναγκαστεί να μεταφέρει χιλιάδες υπαλλήλους εκτός Βρετανίας ελέω Brexit

07.07.2016 08:51
Η JP Morgan αναβαθμίζει τις ευρωπαϊκές μετοχές, υποβαθμίζει τις αμερικανικές - Media

Η JPMorgan Chase θα μπορούσε να αναγκαστεί να μεταφέρει χιλιάδες υπαλλήλους της εκτός της Βρετανίας εάν η χώρα χάσει το αυτόματο δικαίωμά της να πουλά χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ψήφο της Βρετανίας υπέρ του Brexit, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Τζέιμι Ντίμον σε ιταλική εφημερίδα.

 

Η JPMorgan Chase θα μπορούσε να αναγκαστεί να μεταφέρει χιλιάδες υπαλλήλους της εκτός της Βρετανίας εάν η χώρα χάσει το αυτόματο δικαίωμά της να πουλά χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ψήφο της Βρετανίας υπέρ του Brexit, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Τζέιμι Ντίμον σε ιταλική εφημερίδα.

Αυτή τη στιγμή, οι τράπεζες που έχουν την έδρα τους στη Μεγάλη Βρετανία μπορούν να πωλούν ελεύθερα τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ στο πλαίσιο ενός μηχανισμού ‘διαβατηρίου’ (passporting) που θεωρείται το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για τις χρηματοοικονομικές εταιρίες. Μετά την ψήφο της Βρετανίας υπέρ του Brexit, αυτό έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση.

«Το βασικό θέμα είναι ο ‘κανόνας διαβατηρίου’ που έχουμε στο Λονδίνο και μας επιτρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Ντίμον στην εφημερίδα Il Sole 24 Ore.

«Ωστόσο, εάν η ΕΕ επιβάλει νέους όρους στη Βρετανία… το χειρότερο σενάριο είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε κάποιες χιλιάδες εργαζομένους σε άλλα τμήματα στην ευρωζώνη», δήλωσε ο Ντίμον.

Η JPMorgan έχει 16.000 εργαζομένους στη Βρετανία ενώ τα ευρωπαϊκά κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Λονδίνο.

 

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

