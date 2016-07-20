Έκθεση – σοκ της Europol: Απροστάτευτες οι χώρες της Ευρώπης από επιθέσεις «μοναχικών λύκων»

Ανησυχητικές προβλέψεις για τις επιθέσεις τζιχαντιστών στην Ευρώπη η Europol, μετά τα πρόσφατα «χτυπήματα» σε Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο.

Σύμφωνα με έκθεση της Europol μόνο το 2015, 151 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 360 τραυματίστηκαν έπειτα από 211 επιθέσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 1.077 ύποπτοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της τρομοκρατίας, εκ των οποίων οι 424 μόνο στη Γαλλία.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, μάλιστα, το 94% που δικάστηκαν για διασυνδέσεις με «τζιχαντιστική τρομοκρατία» κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν.

Αυτό που δείχνει να ανησυχεί τους ειδικούς είναι οι επιθέσεις «μοναχικών λύκων», όπως στην περίπτωση του μακελειού στη Νίκαια με τον 31χρονο Τυνήσιο, Μοχάμεντ Λαουαϊέζ-Μπουλέλ, και σε εκείνη της αιματηρής επίθεσης σε τρένο της Γερμανίας από τον 17χρονο Μοχάμεντ Ριάντ που έφτασε στη χώρα έχοντας ζητήσει άσυλο ως ασυνόδευτος ανήλικος.

Οι δύο παραπάνω υποθέσεις μοιάζουν να είναι αποτέλεσμα της αγαπημένης τακτικής του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ Κάιντα, οι εκπρόσωποι των οποίων καλούν τους ακολούθους τους να εξαπολύσουν επιθέσεις.

«Αμφότερες οι οργανώσεις έχουν επανειλημμένως ζητήσει από μουσουλμάνους που ζουν σε δυτικές χώρες να πραγματοποιήσουν επιθέσεις ως “μοναχικοί λύκοι” στις χώρες διαμονής τους», επισημαίνει η έκθεση της Europol.

Η ανάλυση που δημοσιεύθηκε στη Χάγη ύστερα από τις πρόσφατες επιθέσεις εστιάζει και στην αύξηση που σημειώνεται στο ποσοστό γυναικών που ριζοσπαστικοποιούνται από τις τρομοκρατικές οργανώσεις και επιστρέφουν στην Ευρώπη περνώντας απαρατήρητες μέσω του κύματος προσφύγων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία «παρότι το Ισλαμικό Κράτος έχει αναλάβει την ευθύνη για τις τελευταίες επιθέσεις, καμία δεν μοιάζει να ήταν σχεδιασμένη και να είχε στηριχθεί υλικοτεχνικά ή να έχει εκτελεστεί απευθείας από το Ισλαμικό Κράτος» και παρότι οι δράστες ορκίστηκαν πίστη στην τρομοκρατική οργάνωση «η πραγματική εμπλοκή της δεν μπορεί να αποδειχθεί».

Επομένως, οι αρμόδιες αρχές των ευρωπαϊκών χωρών μοιάζουν να μη μπορούν να αντιμετωπίσουν την απειλή, καθώς δε μπορούν να προετοιμαστούν καταλλήλως για ένα πιθανό «χτύπημα» από «μοναχικούς λύκους».