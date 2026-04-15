Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

Στιγμές τρόμου βίωσαν ένας 12χρονος και ο πατέρας του στην Βάρκιζα, όταν κατέρρευσε όγκος από το πρανές της ακτής και τους καταπλάκωσε.

Όλα συνέβησαν την Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026) ο πατέρας και ο γιος του έκαναν ηλιοθεραπεία. Ξαφνικά αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι από το πρανές και έπεσε πάνω τους.

Ο πατέρας λιποθύμησε, ενώ το παιδί προσπαθούσε να βγάλει ένα κομμάτι μπισκότο που του στάθηκε στον λαιμό, για να πάρει ανάσα. Ευτυχώς μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο έτρεξε να τους βοηθήσει.

Ο πατέρας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ και 12χρονος στο Νοσοκομείο Παίδων. Έχουν κατάγματα στα σώματα τους, αλλά δεν διατρέχουν κίνδυνο.

