Ρίο 2016: Ο Φελπς ξεκαρδίζεται στα γέλια στο πόντιουμ-Δείτε γιατί (Video)

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Από τη συγκίνηση στα γέλια: Ο Μάικλ Φελπς ανέβαινε στο βάθρο για να παραλάβει το 20ο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιό του, μετά τη νίκη του στα 200 μ. πεταλούδα, με δάκρυα στα μάτια από τη συγκίνηση. Ωστόσο, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ο υπεραθλητής ξέσπασε σε τρελά γέλια.

Η αντίδρασή του προκάλεσε απορία, ωστόσο, όπως εξήγησε ο ίδιος, το «μυστικό» έχει να κάνει με την παρέα του από τη Βαλτιμόρη και με το… μπέιζμπολ.

Μιλώντας στο NBC ο Φελπς εξήγησε ότι «η παρέα μου από τη Βαλτιμόρη ήταν στην άλλη άκρη και στο Μέριλαντ λέμε όλοι ”Οοοο!” για τους Orioles (σ.σ. την ομάδα μπέιζμπολ της Βαλτιμόρης) σε εκείνο το σημείο του εθνικού ύμνου. Και ξαφνικά τους άκουσα να φωνάζουν ”Οοοο!” και ήξερα ακριβώς από πού ερχόταν και έπαθα πλάκα, γιατί αυτοί οι τύποι ήρθαν από τη Βαλτιμόρη και τη Νέα Υόρκη εδώ. Είναι σημαντικό να είναι εδώ, στην κερκίδα».

Phelps heard the “O” during the anthem pic.twitter.com/s11m18A2ni — Jameson Cokas (@jameson2111) 10 August 2016