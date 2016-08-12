Ρίο 2016: Ο Φελπς κερδίζει το 22ο χρυσό του – «Σε 48 ώρες όλα θα τελειώσουν»

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Ο Μάικλ Φελπς συνεχίζει να προσθέτει «χρυσές» σελίδες στη σπουδαία καριέρα του, καθώς έγινε ο πρώτος και μοναδικός κολυμβητής στην ιστορία με τέσσερις Ολυμπιακούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα. Το νέο κατόρθωμα του 31χρονου Αμερικανού «σούπερμαν», επιτεύχθηκε με τη νίκη του στα 200μ. μικτή ατομική, αγώνισμα στο οποίο είχε επικρατήσει στην Αθήνα, στο Πεκίνο και στο Λονδίνο, πριν κάνει το «4 στα 4» στο Ρίο. Ο σουπερστάρ της παγκόσμιας κολύμβησης θα έχει τώρα τη δυνατότητα να διεκδικήσει το 23ο χρυσό Ολυμπιακό του μετάλλιο, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των 100μ. πεταλούδας.

«Δεν ξέρω τι να πω. Ούτε εγώ πίστευα πως θα μπορούσα να κάνω αυτές τις κούρσες στο Ρίο. Το όνειρο μου ήταν να έρθω στη Βραζιλία για να κλείσω με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα μου. Τελικά τα πράγματα πήγαν καλύτερα, από ότι περίμενα κι εγώ ο ίδιος», δήλωσε ο 31χρονος Αμερικανός σταρ και συμπλήρωσε, κάνοντας μορφασμούς πόνου: «Πονάω πολύ. Ολο μου το κορμί υποφέρει από τη μεγάλη προσπάθεια. Εχω κουραστεί πολύ από την υπερπροσπάθεια.»

Στη συνέχεια ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τους μελλοντικούς στόχους και ο Φελπς ήταν αφοπλιστικός: «Δεν υπάρχει μέλλον. Επί 20 χρόνια δίνω μάχες στην κολύμβηση και σε 48 ώρες όλα θα τελειώσουν. Μετά το Ρίο θα αποσυρθώ οριστικά και θα αφιερώσω το χρόνο μου στους δικούς μου ανθρώπους.»

Να σημειωθεί πως ο Φελπς είναι εθνικός ήρωας στις ΗΠΑ και ειδικά στη Βαλτιμόρη, όπου γεννήθηκε και λατρεύεται σαν ήρωας. Είναι οπαδός της ομάδας της πόλης, στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, των Baltimore Ravens, οι οπαδοί της οποίας πίνουν νερό στ’ όνομα του. Μάλιστα λίγο πριν το τέλος της τέταρτης περιόδου στο ματς με τους Panthers, ο αγώνας διακόπηκε με εντολή της διοίκησης, με σκοπό να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι την προσπάθεια του στο Ρίο από την γιγαντοοθόνη του γηπέδου! `