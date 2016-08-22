Τουλάχιστον 22 παιδιά ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης αυτοκτονίας σε γάμο στην Τουρκία

Τουλάχιστον 22 από τα θύματα της επίθεσης αυτοκτονίας, που σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ σε δεξίωση γάμου στην πόλη Γκαζιάντεπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, ήταν ηλικίας κάτω των 14 ετών, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός αξιωματούχος.

Χθες ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας που πραγματοποίησε την επίθεση, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 51 άνθρωποι, ήταν ηλικίας 12 ως 14 ετών και πρόσθεσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι την επίθεση ενορχήστρωσε το Ισλαμικό Κράτος.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος που μίλησε σήμερα διευκρίνισε ότι στους 51 νεκρούς δεν περιλαμβάνεται ο καμικάζι. Αξιωματούχοι συμπλήρωσαν παράλληλα ότι ένα γιλέκο βομβιστή αυτοκτονίας βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, που ήταν μια από τις πιο φονικές που έχουν σημειωθεί φέτος στην Τουρκία.

Συνολικά 44 από τα 51 θύματα έχουν μέχρι στιγμής αναγνωριστεί, μετέδωσε την ίδια ώρα το πρακτορείο ειδήσεων Dogan. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν επίσης ότι ένα βρέφος τριών μηνών βρίσκεται μεταξύ των νεκρών.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει κατηγορηθεί και για άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην Τουρκία, συνήθως με στόχο συγκεντρώσεις Κούρδων σε μια προσπάθεια να αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των εθνοτήτων. Η φονικότερη σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Επρόκειτο για μια διπλή βομβιστική επίθεση από την οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι και σημειώθηκε σε μια διαδήλωση ακτιβιστών αριστερών κομμάτων και υποστηρικτών του αγώνα των Κούρδων μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκυρας.

Το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) ανέφερε σε δήλωσή του πως ο γάμος αυτός στην Γκαζιάντεπ ήταν ενός μέλους του. Ο γαμπρός βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών, ενώ η νύφη δεν τραυματίστηκε.

Ο Ερντογάν διατύπωσε εξάλλου την εκτίμηση πως οι δράστες της επίθεσης είχαν στόχο να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες που ζουν στην Τουρκία.