search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:44
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2016 08:40

Τουλάχιστον 22 παιδιά ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης αυτοκτονίας σε γάμο στην Τουρκία

Τουλάχιστον 22 από τα θύματα της επίθεσης αυτοκτονίας, που σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ σε δεξίωση γάμου στην πόλη Γκαζιάντεπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, ήταν ηλικίας κάτω των 14 ετών, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός αξιωματούχος.

Χθες ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας που πραγματοποίησε την επίθεση, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 51 άνθρωποι, ήταν ηλικίας 12 ως 14 ετών και πρόσθεσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι την επίθεση ενορχήστρωσε το Ισλαμικό Κράτος.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος που μίλησε σήμερα διευκρίνισε ότι στους 51 νεκρούς δεν περιλαμβάνεται ο καμικάζι. Αξιωματούχοι συμπλήρωσαν παράλληλα ότι ένα γιλέκο βομβιστή αυτοκτονίας βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, που ήταν μια από τις πιο φονικές που έχουν σημειωθεί φέτος στην Τουρκία.

Συνολικά 44 από τα 51 θύματα έχουν μέχρι στιγμής αναγνωριστεί, μετέδωσε την ίδια ώρα το πρακτορείο ειδήσεων Dogan. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν επίσης ότι ένα βρέφος τριών μηνών βρίσκεται μεταξύ των νεκρών.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει κατηγορηθεί και για άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην Τουρκία, συνήθως με στόχο συγκεντρώσεις Κούρδων σε μια προσπάθεια να αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των εθνοτήτων. Η φονικότερη σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Επρόκειτο για μια διπλή βομβιστική επίθεση από την οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι και σημειώθηκε σε μια διαδήλωση ακτιβιστών αριστερών κομμάτων και υποστηρικτών του αγώνα των Κούρδων μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκυρας.

Το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) ανέφερε σε δήλωσή του πως ο γάμος αυτός στην Γκαζιάντεπ ήταν ενός μέλους του. Ο γαμπρός βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών, ενώ η νύφη δεν τραυματίστηκε.

Ο Ερντογάν διατύπωσε εξάλλου την εκτίμηση πως οι δράστες της επίθεσης είχαν στόχο να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες που ζουν στην Τουρκία.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

sotirellis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

mylonakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

gatos-treno
ΚΟΣΜΟΣ

Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

tourkia-epithesi-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Προειδοποίησε στα social πριν ανοίξει πυρ ο 19χρονος δράστης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

sanchez-wife
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

