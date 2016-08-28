Διανοούμενοι καταδικάζουν το «πραξικόπημα» στη Βραζιλία – Οι Νόαμ Τσόμσκι, Ναόμι Κλάιν και Όλιβερ Στόουν ανάμεσά τους

Η Βραζιλία βγήκε πρόσφατα από μια δικτατορία περίπου 30 χρόνων και οι εξελίξεις αυτές μπορεί να πάνε πίσω δεκαετίες ολόκληρες την πρόοδο της χώρας προς την κοινωνική και οικονομική ένταξη, τονίζουν Ναόμι Κλάιν, ‘Ολιβερ Στόουν, Νόαμ Τσόμσκι, Σούζαν Σάραντον, Αρουντάτι Ρόι και 17 ακόμη ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διανοούμενοι και δημόσια πρόσωπα.

Σε επιστολή που έστειλαν την Τετάρτη στην κυβέρνηση της Βραζιλίας, οι διανοητές αυτοί καταδικάζουν τη μομφή κατά της προέδρου Ντίλμα Ρουσέφ και ζητούν η Γερουσία της Βραζιλίας να “σεβαστεί την εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου 2014 στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες”.

Στην επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Όχι Πραξικόπημα στη Βραζιλία, η οποία εδρεύει στη Βρετανία, οι διανοούμενοι υποστηρίζουν ότι η “Βραζιλία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη και έχει τη μεγαλύτερη οικονομία στη Λατινική Αμερική. Αν αυτή η συνεχής επίθεση στους δημοκρατικούς της θεσμούς πετύχει, τα αρνητικά κύματα από το σοκ θα προκαλέσουν δονήσεις σε όλη την περιοχή”.

Η δίκη της προέδρου Ντίλμα Ρουσέφ, η οποία απομακρύνθηκε προσωρινά από την εξουσία τον Μάιο και παραπέμφθηκε σε δίκη, άρχισε την Πέμπτη και διακόπηκε για λίγο την Παρασκευή.

“Γενικά, αναμένεται ότι μέσα σε λίγες ημέρες οι γερουσιαστές θα ψηφίσουν για την οριστική καθαίρεση (της Ρούσεφ) από την προεδρία. Η διαδικασία μομφής, που χαρακτηρίζεται πραξικόπημα από πολλούς Βραζιλιάνους, έχει προκαλέσει οργή και συχνές διαμαρτυρίες στη Βραζιλία”, σημειώνει η Μαρία Λουίζα Μεντόνσα, διευθύντρια του βραζιλιάνικου Δικτύου για την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

“Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους συναδέλφους μας καλλιτέχνες και με όλους αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη σε όλη τη Βραζιλία”, αναφέρουν και προσθέτουν ότι “η Βραζιλία βγήκε πρόσφατα από μια δικτατορία περίπου 30 χρόνων και οι εξελίξεις αυτές μπορεί να πάνε πίσω δεκαετίες ολόκληρες την πρόοδο της χώρας προς την κοινωνική και οικονομική ένταξη”.

Τυχόν απομάκρυνση της Ρουσέφ θα τερματίσει 13 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το Κόμμα των Εργατών, με συνέπεια ότι ο “μη εκλεγμένος, κεντροδεξιός Τέμερ” να είναι πρόεδρος της Βραζιλίας μέχρι το 2018, το υπόλοιπο της θητείας της Ρουσέφ.

Πραξικόπημα στη Βραζιλία

“Ανησυχούμε για την πολιτικά υποκινούμενη μομφή κατά της προέδρου, που έχει εγκαταστήσει μια μη εκλεγμένη μεταβατική κυβέρνηση”, αναφέρουν οι συγγραφείς. “Η νομική βάση για τη μομφή που είναι σε εξέλιξη αμφισβητείται ευρέως και υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που δείχνουν ότι οι βασικοί υποστηρικτές της εκστρατείας της μομφής επιδιώκουν την απομάκρυνση της προέδρου ώστε να σταματήσουν οι έρευνες για διαφθορά στην οποία οι ίδιοι εμπλέκονται”.

Μεγάλες οργανώσεις καταδίκασαν επίσης τη μομφή κατά της Ρουσέφ. Την Τρίτη, 43 περιβαλλοντικές και θρησκευτικές οργανώσεις καθώς και εργατικά σωματεία στις ΗΠΑ εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία μιλούν για “νομοθετικό πραξικόπημα”.

“Συντασσόμαστε με κοινωνικά κινήματα και εκατομμύρια ανθρώπους στη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο απευθύνοντας έκκληση για επιστροφή στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου στη Βραζιλία, την επιστροφή της νόμιμα εκλεγμένης προέδρου Ρουσέφ στο αξίωμά της, την επαναφορά των καθοριστικών κοινωνικών προγραμμάτων και την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, τονίζουν.