Αυτό είναι το 6χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον Τύρναβο – Τρεις συλλήψεις με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου

Στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες του μικρού κοριτσιού που υπολογίζεται ότι είναι περίπου 6 ετών έδωσε η Αστυνομία, για την υπόθεση απαγωγής από τους βιολογικούς γονείς του μετά από έρευνα στον οικισμό των Ρομά στον Τύρναβο.

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί στον Τύρναβο, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αρπαγής ανηλίκου, της υπόθαλψης εγκληματία, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και της κλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κοριτσάκι, το φωνάζουν με το όνομα “Νικολέτα” ή “ΤΑΤΟ” και είναι άγνωστα τα υπόλοιπα στοιχεία του. Βρέθηκε να μένει στον Τύρναβο με δυο από τους παραπάνω συλληφθέντες, οι οποίοι δεν είναι οι βιολογικοί γονείς της.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας 2 μηνών, αποσκοπεί στη διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας της ανήλικης και των βιολογικών γονέων της καθώς και στον εντοπισμό αυτών ή άλλων πλησιέστερων συγγενών της.

Παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσει στους αριθμούς κλήσης 2410-683171 και 2410-683157, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας.