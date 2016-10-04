Αυτό είναι το 6χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον Τύρναβο – Τρεις συλλήψεις με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες του μικρού κοριτσιού που υπολογίζεται ότι είναι περίπου 6 ετών έδωσε η Αστυνομία, για την υπόθεση απαγωγής από τους βιολογικούς γονείς του μετά από έρευνα στον οικισμό των Ρομά στον Τύρναβο.
Τρία άτομα έχουν συλληφθεί στον Τύρναβο, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αρπαγής ανηλίκου, της υπόθαλψης εγκληματία, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και της κλοπής.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κοριτσάκι, το φωνάζουν με το όνομα “Νικολέτα” ή “ΤΑΤΟ” και είναι άγνωστα τα υπόλοιπα στοιχεία του. Βρέθηκε να μένει στον Τύρναβο με δυο από τους παραπάνω συλληφθέντες, οι οποίοι δεν είναι οι βιολογικοί γονείς της.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας 2 μηνών, αποσκοπεί στη διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας της ανήλικης και των βιολογικών γονέων της καθώς και στον εντοπισμό αυτών ή άλλων πλησιέστερων συγγενών της.
Παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσει στους αριθμούς κλήσης 2410-683171 και 2410-683157, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας.
