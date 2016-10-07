Ο Ματ Ντέιμον είναι… αθάνατος – Η φωτογραφία του γάμου του το 1961

Από τις ρυτίδες στο μάγουλο, το μαλλί και τον τρόπο που γελάει στην γυναίκα του, αυτός ο άνδρας είναι κάτι περισσότερο από πανομοιότυπος του Ματ Ντέιμον.
Ο άνδρας στη φωτογραφία δεν είναι ο Ντέιμον σε σκηνή ταινίας, είναι ένας 75χρονος άνδρας που σήμερα ζει στο Σίατλ.
Η φωτογραφία είναι από το γάμο του το 1961 και την ανέβασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του και έπεισε αρκετούς ότι στη φωτογραφία είναι ο Ντέιμον.
Κάτω από τη φωτογραφία ο γιος του 75χρονου έγραψε «η ημέρα του γάμου των γονιών μου τον Φεβρουάριο του 1971. Νομίζω ότι ο μπαμπάς μου μοιάζει με τον Ματ Ντέιμον».
