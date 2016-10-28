Ακροδεξιοί παρέλασαν ανενόχλητοι στο Ωραιόκαστρο (Video)

Μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης «Πατριωτική Ενωση Ελλήνων Πολιτών» παρέλασαν ανενόχλητοι στο τέλος της μαθητικής παρέλασης στο Ωραιόκαστρο, τραγουδώντας το «Μακεδονία Ξακουστή», καταχειροκροτούμενοι από γονείς και μαθητές που παρακολουθούσαν.

Αυτό συνέβη με την ανοχή του δημάρχου της περιοχής αλλά και της αστυνομίας, που –σύμφωνα με πληροφορίες- γνώριζαν την πρόθεση τους να παρελάσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η «Πατριωτική Ένωση» ιδρύθηκε στις 9 Οκτωβρίου, μετά την συγκέντρωση ακροδεξιών στο δημαρχείου του Ωραιοκάστρου (7 Οκτωβρίου), ενάντια στην ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία της περιοχής.