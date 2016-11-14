Επίθεση αυτοκτονίας με 8 νεκρούς στην Καρμπάλα του Ιράκ

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε δυτικά της ιερής πόλης του Ιράκ Κερμπάλα, μίας περιοχής όπου σημειώνονται συχνά τέτοιες επιθέσεις, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), την επίθεση στο ‘Αιν αλ-Τάμερ–μία όαση νοτιοδυτικά της Βαγδάτης– εξαπέλυσαν έξι καμικάζι, εκ των οποίων κάποιοι ενδεχομένως να βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από την επίθεση τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι τα θύματα είναι έξι και ότι την επίθεση πραγματοποίησε ένας βομβιστής αυτοκτονίας.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τη στιγμή της επίθεσης κάτοικοι της περιοχής διοργάνωναν μία σημαντική θρησκευτική εορτή.

Σήμερα, οι σιίτες του Ιράκ–η μεγαλύτερη σε αριθμό θρησκευτική ομάδα στη χώρα–τιμούν την λήξη του 40ήμερου πένθους για τον θάνατο του Ιμάμη Χουσέιν, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ.

Το Reuters, επικαλούμενο το υπουργείο, μετέδωσε ότι ο καμικάζι ανατινάχθηκε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν πέντε από τους συνεργάτες του και περικύκλωσαν το σπίτι όπου είχε καταφύγει.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, αλλά η ισλαμική σουνιτική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει επιθέσεις με στόχο σιιτικές τελετές.

Σύμφωνα με το AFP, oι καμικάζι επιχείρησαν να διεισδύσουν στην όαση, αλλά συνάντησαν αντίσταση από τις δυνάμεις ασφαλείας κι αποσύρθηκαν σε κοντινό σημείο όπου και ανατίναξαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι, δήλωσε ένα μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της Κερμπάλα, ο Μασούμ-αλ-Ταμίνι.