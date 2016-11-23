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23.11.2016 21:44

Ανατροπή – σοκ στο θρίλερ της εξαφάνισης του κτηνοτρόφου από το Ωραιόκαστρο

23.11.2016 21:44
Ανατροπή – σοκ στο θρίλερ της εξαφάνισης του κτηνοτρόφου από το Ωραιόκαστρο - Media

 

Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη στο θρίλερ της εξαφάνισης του κτηνοτρόφου από το Ωραιόκαστρο.

Ο επικεφαλής της συνοριακής φύλαξης των Σκοπίων επισκέφτηκε το πρωί της Τετάρτης 23 Νοεμβρίου, το Τμήμα Ελέγχου Διαβατηρίων Νίκης για να ενημερώσει προφορικά τον Διοικητή ότι ο αγνοούμενος Δημήτρης Γραικός δεν ταξίδεψε τελικά στα Σκόπια.

Όπως του είπε, η σχετική πληροφορία δόθηκε στις Ελληνικές Αρχές από λάθος Σκοπιανού υπαλλήλου. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της περασμένης Παρασκευής 18 Νοεμβρίου αστυνομικοί μετέφεραν στην Αγγελική Νικολούλη την πληροφορία ότι ο Γραικός στις 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16:56 είχε περάσει πεζός από το Α.Τ. Νίκης με προορισμό τα Σκόπια.

Με το λάθος των Σκοπιανών η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται και πάλι και ένας νέος κύκλος ερευνών αρχίζει. Ερωτήματα εξακολουθεί να δημιουργεί και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει βρεθεί το αυτοκίνητο με το οποίο, σύμφωνα με τα anikolouli.gr, χάθηκε ο Γραικός στις 3 Νοεμβρίου φεύγοντας από τα σφαγεία της Χαλάστρας.

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