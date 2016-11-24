H Nατάσσα Θεοδωρίδου έκανε βελονισμό κι έχασε 10 κιλά! (Video)

Mια φανερά ανανεωμένη και εντυπωσιακή Νατάσσα Θεοδωρίδου ήταν καλεσμένη στο ”The 2night Show” και μίλησε μεταξύ άλλων για την αλλαγή στην εμφάνιση της. Όταν λοιπόν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε την γνωστή τραγουδίστρια σχετικά εκείνη απάντησε με ειλικρίνεια.

«Έκανα βελονισμό. Για πρώτη φορά στη ζωή μου και με βοήθησε πάρα πολύ. Συνολικά έκανα για δυόμιση μήνες», εξομολογήθηκε η Νατάσσα Θεοδωρίδου. Επίσης εξήγησε πως της το πρότεινε μία καλή της φίλη, στην οποία είχε παρατηρήσει σημαντική αλλαγή.

Και πρόσθεσε: «Πήγα εκεί και ένιωσα πολύ καλά. Άσε τα κιλά στην άκρη που είναι αίτημα ενός ανθρώπου ή και όχι. Επειδή όμως είμαι ένας άνθρωπος που κάνω καθιστική ζωή, δεν γυμνάζομαι… μου έδωσε μία ευεξία, την οποία δεν μπορώ να έχω από τη γυμναστική από τη στιγμή που δεν κάνω».

Μάλιστα η Νατάσσα Θεοδωρίδου, όπως αποκάλυψε, συνεχίζει το βελονισμό και πλέον κάνει μία φορά την εβδομάδα, ενώ στην αρχή η αγωγή απαιτούσε δύο φορές.