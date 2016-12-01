01.12.2016 07:24

Τσόμσκι για Τραμπ: Είναι ένας μεγαλομανής showman – Πολύ μεγαλύτερο κακό από την Κλίντον

Νόαμ Τσόμσκι: Η πλειοψηφία των ΜΜΕ εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Τραμπ - Media

 

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera ο γνωστός διανοούμενος Νόαμ Τσόμσκι μιλάει για τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον οποίο χαρακτηρίζει έναν μεγαλομανή showman και πολύ μεγαλύτερο κακό από την Κλίντον.

Ο Τσόμσκι είπε ότι ο Τραμπ «είναι σίγουρα εκτός πλαισίου και ποτέ στο παρελθόν δεν έχει υπάρξει κάτι σαν κι αυτόν». Ο Τσόμσκι που έχει ασκήσει έντονη κριτική στους Αμερικανούς προέδρους και την πολιτική της χώρας του, λέει για τον Τραμπ ότι «δεν έχει κανένα πολιτικό υπόβαθρο, είναι ένας υπερόπτης μεγαλομανής και μεγαλύτερο κακό από την Χίλαρι Κλίντον» είπε και πρόσθεσε ότι είναι ουσιαστικά ένας showman.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν ο ίδιος επέλεξε το μικρότερο κακό είπε ότι «εάν έχεις ηθική κατανόηση, θέλεις να κρατήσεις εκτός του μεγαλύτερο κακό. Δεν μου άρεσε η Κλίντον καθόλου, αλλά οι θέσεις της είναι πολύ καλύτερες από αυτές του Τραμπ σε κάθε θέμα που μπορώ να σκεφτώ» είπε ο Τσόμσκι.

