Προκλητικό εξώφυλλο τουρκικής εφημερίδας: Μάρτιν Σούλτς και Νόαμ Τσόμσκι πίσω από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη (Photo)

Με ένα άκρως προκλητικό εξώφυλλο κυκλοφορεί το σημερινό φύλλο της φιλο-ερντογανικής εφημερίδας Aksam.

Στο εξώφυλλο εμφανίζονται άντρες, μεταξύ των οποίων εμφανίζονται ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Σελιμ Μουσλέμ, καθώς και ο καθηγητής Μικαέλ Ρουμπιν πως αυτοί είναι οι «συνομώτες» πίσω από τη διπλή βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το περασμένο Σάββατο από την οποία έχασαν τη ζωή τους 44 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 136.

Η εφημερίδα κατηγορεί τον Μάρτιν Σούλτς πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε με καθυστέρηση δύο ημερών την επίθεση του Σαββάτου, ενώ για ακόμα μια φορά ζητά από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς να σταματήσουν να παρέχουν στέγη και προστασία στους τρομοκράτες του ΡΚΚ, τους οποίους η Τουρκία θεωρεί υπεύθυνους για την επίθεση του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται πως την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου την ανέλαβαν τα Γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν (ΤΑΚ) τα οποία αν και προήλθαν από το ΡΚΚ, εδώ και πολλά χρόνια δεν εντάσσονται σε αυτό.