ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 21:52
15.12.2016 09:22

Προκλητικό εξώφυλλο τουρκικής εφημερίδας: Μάρτιν Σούλτς και Νόαμ Τσόμσκι πίσω από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη (Photo)

Die Welt: Ξεφεύγει από τον έλεγχο η μάχη για τη διαδοχή του Μάρτιν Σούλτς - Media

 

Με ένα άκρως προκλητικό εξώφυλλο κυκλοφορεί το σημερινό φύλλο της  φιλο-ερντογανικής εφημερίδας Aksam.  

Στο εξώφυλλο εμφανίζονται άντρες, μεταξύ των οποίων εμφανίζονται ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Σελιμ Μουσλέμ, καθώς και ο καθηγητής Μικαέλ Ρουμπιν πως αυτοί είναι οι «συνομώτες»  πίσω από τη διπλή βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το περασμένο Σάββατο από την οποία έχασαν τη ζωή τους 44 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 136.

 

Η εφημερίδα κατηγορεί τον Μάρτιν Σούλτς πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε με καθυστέρηση δύο ημερών την επίθεση του Σαββάτου, ενώ για ακόμα μια φορά ζητά από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς να σταματήσουν  να παρέχουν στέγη και προστασία στους τρομοκράτες του ΡΚΚ, τους οποίους η Τουρκία θεωρεί υπεύθυνους για την επίθεση του Σαββάτου.

 

Υπενθυμίζεται πως την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου την  ανέλαβαν τα Γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν (ΤΑΚ) τα οποία αν και προήλθαν από το ΡΚΚ, εδώ και πολλά χρόνια δεν εντάσσονται σε αυτό. 

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου για μια συμφωνία με το Ιράν» – Θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στον Λευκό Οίκο

ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικές απειλές προς χώρες της Ευρώπης για τα γαλλικά βομβαρδιστικά με πυρηνικά όπλα – Στο «στόχαστρο» και η Ελλάδα

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι για υπόθεση εκβίασης που κατήγγειλε 74χρονος επιχειρηματίας

ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο: Εμβόλισε περιπολικό και ξέφυγε δύο φορές από τους αστυνομικούς 

ΚΟΣΜΟΣ

«Περίεργες» αναφορές για ανατροπές στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης – Παραίτηση Γκαλιμπάφ «βλέπει» το Ισραήλ, διαψεύδουν οι Ιρανοί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

